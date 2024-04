Oposición busca destrabar comunas clave antes de la inscripción de primarias

A menos de tres días de la inscripción de las primarias municipales y regionales, la oposición busca destrabar las últimas comunas claves para las elecciones de octubre.

Durante este fin de semana RN definió que Karla Rubilar, Manuel José Ossandón y Felipe Ossandón irán por un cupo en Puente Alto, pero con la decisión de Evelyn Matthei de no repostular, en Providencia surgen nombres como Jaime Bellolio (UDI), Cristián Monckeberg y Nicolás Monckeberg (ambos RN).

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que "en Providencia está abierto. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es un esfuerzo para darle continuidad al proyecto de Evelyn Matthei. Y Evelyn Matthei ha señalado que probablemente su mejor continuador sea Jaime Belolio".

"Yo creo que hay que hacer los esfuerzos para ir buscando la nominación de los candidatos para que empiecen a trabajar desde ahora. Y para eso yo esperaría que pudiésemos llegar en el caso de Providencia a un acuerdo y obviamente el nombre que nosotros estamos empujando es el de Jaime Belolio", planteó.

Junto a esto, la UDI entregó su apoyo a la candidatura independiente de Marcela Cubillos por Las Condes, decisión similar a la tomada por el Partido Republicano.

La secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, dijo que "nosotros dijimos que Las Condes podría ser una comuna donde íbamos a ir a competir, luego Marcela Cubillos hace su anuncio y cuando se nos ha preguntado en distintas ocasiones tanto de ella como de Karla Rubilar, por ejemplo, que también Puente Alto ha sido una comuna de de conflicto, hemos dicho que ellas son dos tremendas servidoras públicas que ya sea en Las Condes, en Puente Alto, o en otra comuna, harían un gran trabajo municipal".

"En ese sentido no nos perdemos, nosotros desde el Partido Republicano estamos buscando que hayan las mejores personas representando a las comunas, representando a los vecinos, y en eso no vamos a tener pequeñeces políticas como las que vivimos nosotros, por ejemplo, en segunda vuelta, de algunos que no nos apoyaron, nosotros en eso tenemos una visión mucho más amplia", recalcó.

Otros de los puntos que quedan por definir es Lo Barnechea, donde los republicanos anunciaron a Pedro Lea-Plaza, mientras que los otros nombres son el RN Felipe Alessandri y Carlos Ward (UDI).

Además, en la comuna de Santiago toma fuerza la opción de Sebastián Sichel, aunque RN aún no ha definido un nombre para su candidatura.