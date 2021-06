La carta a gobernador de Santiago de Unidad Constituyente, el DC Claudio Orrego, se reunió con Alejandra Mustakis, ex presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile y Cristina Catalán, dueña de un taller mecánico, donde el candidato comprometió medidas de apoyo a las pymes, en particular las lideradas por mujeres o que emplean más a mujeres, pues "hay 800 mil que perdieron su trabajo, pero que no han vuelto a trabajar porque no pueden por el tema del cuidado de los niños".

