Orrego: "La gente va a votar por la persona que tenga y demuestre mayor conocimiento de la realidad"

El ex intendente y actual candidato a gobernador por la Región Metropolitana de Unidad Constituyente, Claudio Orrego (Democracia Cristiana), dijo este jueves que confía en que los santiaguinos votarán el próximo 11 de abril "por aquella persona que tenga y demuestre mayor conocimiento de la realidad".

Con Orrego como uno de los protagonistas, la DC realizó este jueves el lanzamiento de su campaña electoral con miras a los comicios de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales en su sede nacional.

"Se pueden sumar y recibir todos los apoyos que uno quiera, pero, al final del día, la gente va a votar por aquella persona que tenga y demuestre mayor conocimiento de la realidad, mayor presencia en terreno y, lo más importante, ideas y experiencia para que ese proyecto se haga realidad", afirmó Orrego.

"No se trata de prometer lo imposible, sino que demostrar que, con buena gestión, se pueden hacer transformaciones que hagan un Santiago más justo y sustentable para todos", aseguró el también ex biministro de Vivienda y Bienes Nacionales y ex alcalde de Peñalolén.

De esta manera, Orrego competirá en la papeleta con la nominada de Chile Vamos, Catalina Parot; la candidata del Frente Amplio y el Partido Comunista, Karina Oliva (Comunes), y el postulante del Partido Republicano, José Manuel Edwards.

[Fotos] DC lanzó su campaña para las cuatro elecciones del 11 de abril #CooperativaEnCasa https://t.co/a5J82sGIZh pic.twitter.com/s8UqBdJQaR — Cooperativa (@Cooperativa) February 11, 2021

KARINA OLIVA, CANDIDATA DEL FA: "NO QUEREMOS MÁS ADMINISTRACIONES QUE LLEVEN A UN ESTALLIDO SOCIAL"

En tanto, la aspirante del Frente Amplio, Karina Oliva, lanzó este jueves una crítica contra la gestión de los intendentes metropolitanos de los últimos 30 años y, además, afirmó que la unidad de su pacto no está enfocada en los partidos políticos, sino que en la ciudadanía.

"Necesitamos construir de ahora en adelante un proceso de unidad distinto, no con las juntas de siglas que sólo permite que el 1 por ciento se beneficie, sino que una unidad que esté centrada y concentrada en la ciudadanía, porque no queremos más administraciones que nos lleven a un estallido social por la desigualdad, donde la ciudadanía exige dignidad", manifestó la cientista política y carta feminista del FA.

"Lo que nosotros queremos construir para las y los vecinos de la Región Metropolitana es el sentido de una ciudad futura, digna y feminista pero, sobre todo, sin miedo", prometió.