Pamela Jiles advirtió que le hará "la vida imposible" a Kast si es Presidente

La diputada reelecta del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles endureció su postura frente a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre, advirtiendo que, de ganar el candidato de las derechas, el republicano José Antonio Kast, le hará la "vida imposible" desde el Congreso.

Si bien la legisladora manifestó su desacuerdo con ambos aspirantes a La Moneda —tanto Kast como la abanderada oficialista, la comunista Jeannette Jara—, dirigió su advertencia más severa al abanderado del Partido Republicano, asegurando que tendrá un Parlamento "complicadísimo".

En conversación con Tele13 Radio, Jiles explicó la postura neutral del PDG ante el balotaje, señalando un desencanto con los bloques tradicionales: "No estamos ni con la oligarquía de derecha ni con la oligarquía de izquierda, que ambas nos han mentido, nos han robado durante muchos años", declaró.

En esa línea, proyectó que Kast y Jara tendrán un "Gobierno bastante ineficiente, que no va a resolver los problemas de las personas", y reiteró su llamado a los votantes de Franco Parisi a considerar la opción del voto nulo o blanco, afirmando que el electorado del PDG no debería "adscribir a ninguna de esas posiciones con las que no estamos".

A pesar de su crítica a ambos, Jiles fue explícita en su declaración contra el líder republicano: "A Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible".

Finalizó señalando que el PDG se ubicará en una "oposición bastante activa" y que nadie puede contar con los 14 diputados electos de la bancada, pues "esos votos le pertenecen a la gente".