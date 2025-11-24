Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.0°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Elecciones

Pamela Jiles advirtió que le hará "la vida imposible" a Kast si es Presidente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La diputada líder de la futura bancada PDG prometió que, si gana el balotaje, el republicano tendrá un Congreso "complicadísimo", con una "oposición bastante activa".

Pamela Jiles advirtió que le hará
 ATON (archivo)

Jiles llamó al electorado de Parisi a considerar la opción del voto nulo o blanco: opinó que no deberían "adscribir" ni a la carta derechista ni a Jeannette Jara.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La diputada reelecta del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles endureció su postura frente a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre, advirtiendo que, de ganar el candidato de las derechas, el republicano José Antonio Kast, le hará la "vida imposible" desde el Congreso.

Si bien la legisladora manifestó su desacuerdo con ambos aspirantes a La Moneda —tanto Kast como la abanderada oficialista, la comunista Jeannette Jara—, dirigió su advertencia más severa al abanderado del Partido Republicano, asegurando que tendrá un Parlamento "complicadísimo".

En conversación con Tele13 Radio, Jiles explicó la postura neutral del PDG ante el balotaje, señalando un desencanto con los bloques tradicionales: "No estamos ni con la oligarquía de derecha ni con la oligarquía de izquierda, que ambas nos han mentido, nos han robado durante muchos años", declaró.

En esa línea, proyectó que Kast y Jara tendrán un "Gobierno bastante ineficiente, que no va a resolver los problemas de las personas", y reiteró su llamado a los votantes de Franco Parisi a considerar la opción del voto nulo o blanco, afirmando que el electorado del PDG no debería "adscribir a ninguna de esas posiciones con las que no estamos".

A pesar de su crítica a ambos, Jiles fue explícita en su declaración contra el líder republicano: "A Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un Congreso complicadísimo y donde estaré yo, seguramente, haciéndole la vida imposible".

Finalizó señalando que el PDG se ubicará en una "oposición bastante activa" y que nadie puede contar con los 14 diputados electos de la bancada, pues "esos votos le pertenecen a la gente".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada