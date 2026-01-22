Parisi acusa amenazas de candidato UDI contra diputado electo del PDG

El fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, acusó al diputado UDI Felipe Donoso de proferir amenazas contra Guillermo Valdés, diputado electo por el Maule, a la espera de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determine cuál de los dos se quedará con ese escaño.

La polémica se activó este miércoles, cuando el gremialismo felicitó a Donoso por su reelección, aparentemente arrojada tras un reconteo del Tricel, a pesar de que aquel organismo todavía no comunica una decisión formal, por lo que el PDG fustigó una práctica mañosa.

En esta jornada, Parisi sumó un nuevo antecedente a la controversia: "Nuestro diputado electo Guillermo Valdés está siendo amenazado por el yerno del senador (Juan Antonio) Coloma, y por el cuñado del diputado (Juan Antonio) Coloma", refiriéndose a Donoso.

"Donoso, que iba a la reelección y perdió en las urnas, quiere meter la mano en las urnas y volver a ser diputado. No ha hecho nada por la región ni el distrito más que casarse con la hija del senador Coloma. Esto es la guerra entre David y Goliat, donde el PDG es David", advirtió el excandidato presidencial.

A modo de reflexión, instó a que "terminemos con votar por los hijitos tontos de, o el casado tonto con la hijita de: ese es el problema en Chile que el PDG va a solucionar, y por eso, apoyamos a nuestro diputado electo Guillermo Valdés, y (decimos) no más apitutados en la política".

Consultado por Emol, el Tricel ha señalado que el caso no estará resuelto hasta la próxima semana. En el intertanto, el PDG se declaró dispuesto a agotar todas las instancias legales para asegurar que se respete la elección.

UDI insiste en su versión

Sin referirse a las críticas por adjudicarse un escaño que sigue en vilo, el abogado de la UDI, Pablo Toloza, aseveró que "el Tricel, acogiendo nuestra petición, ha dispuesto la apertura de 14 mesas de sufragio correspondientes a la elección de diputados del Distrito 17".

Tal como en la víspera, el letrado insistió que durante ese proceso, "se comprobó que las denuncias realizadas por nosotros son efectivas, que hubo un error en la calificación de la elección".

"Ahora estamos a la espera de que se consolide esta información, junto con las actas ya revisadas por el Tricel, y se determine -como de hecho corresponde- que quien fue electo es el actual diputado y candidato a la reelección Felipe Donoso", remató.