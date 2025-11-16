Parisi: Kast y Jara tienen que hacer gestos porque el PDG no necesita ningún favor

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, fue la gran sorpresa en la elección de este domingo al rematar tercero con el 19,3% de los votos, solo por detrás de Jeannette Jara (26,7%) y José Antonio Kast (24,2%) y al momento de evaluar su resultado criticó duramente a las encuestadoras y afirmó que no endosará sus votos a ninguno ds los participantes en el balotaje y serán ellos quienes deberán ir a buscarlos porque "el PDG no necesita ningún favor".

"Sería una falta de respeto decir que nuestros votos los vamos a entregar. Les tengo una mala noticia a Jara y Kast: van a tener que ganarse los votos en la calle. Necesito gestos de ellos. Ellos tienen el problema. El PDG no necesita ningún favor. La mayoría de la gente del PDG sabe que mañana tienen que ir a trabajar", expuso con un tono de euforia.

"No vamos a endosar los votos. Ellos tienen que ganárselos. Que hagan por lo menos una revisión de lo que hacen. Que se bajen los sueldos, que se baje el IVA a la canasta básica, que no cobren IVA a los pañales de los adultos mayores. Queremos cuidar a los buenos. Nos gustaría que ambos candidatos de extrema izquierda y extrema derecha se bajen los sueldos. También los alcaldes. Eso es un abuso. El PDG llama a la austeridad", añadió.

"Esperamos que los dos candidatos que nos ganaron cambien su estilo, que no haya más apologías ni Allende ni a Pinochet. Que no se grite 'el que no salta es paco' ni que se cante la tercera estrofa del himno nacional", pidió el economista, aunque esta última alusión fue a un acto de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

Disparos contra encuestadoras

Parisi aseguró que "estuvimos a nada de pasar a segunda vuelta, a nada" y culpó de esto a los sondeos que según dijo siempre le dieron bajas opciones: "Perdimos por los canallas de las encuestadoras. Ellos tienen que salir a responder. Hubo un verdadero carerrajismo".

"Fue una campaña linda pero muy injusta. Decirles a los terroristas de las encuestas qué vergüenza. A Mayol, la Cadem, las encuestas. Lo lamento por Chile", insistió.