Partido Republicano recurrirá al Tricel por candidaturas parlamentarias rechazadas

El Partido Republicano anunció este viernes que recurrirán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tras la notificación del Servicio Electoral (Servel) que rechaza 90 de sus candidaturas parlamentarias presentadas en su pacto con el Partido Conservador Cristiano.

Entre los afectados con esta determinación están Gonzalo de la Carrera y el actual diputado Harry Jürgensen (ex RN).

Las negativas se debieron principalmente a el Partido Conservador Cristiano no firmó las candidaturas, no cumpliendo así lo que establece la ley: que cada nombre debe ser ratificado por todos los partidos del pacto.

Pese a ello, el ex diputado Rojo Edwards, candidato a senador por este partido, criticó los rechazos del Servel y aseguró que "las consecuencias son graves", ya que no pueden aceptar la responsabilidad "por problemas técnicos".

"No vamos a aceptar que un consejo directivo cuoteado políticamente venga a ponernos vallas; nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo posible para que esta inclinación en que ponen a muchos de nuestros candidatos de la cancha no se materialice y vamos a ir lo antes posible al Tricel", indicó el ex candidato a gobernador regional metropolitano.

@RojoEdwards, candidato a senador por la RM junto a candidatos a diputados, realizan punto de prensa tras resolución del @Servel por errores en su plataforma. https://t.co/KQEBfOK7pA — Partido Republicano (@PRChile) September 3, 2021

En esta línea, desde el Partido Republicano advirtieron que se reservan el derecho a presentar cualquier tipo de acción legal contra el Servicio Electoral por lo que ha ocurrido.

De todos modos, el candidato presidencial José Antonio Kast aún cree que "se tiene que solucionar por la vía administrativa en la medida que las instituciones funcionen correctamente y -según él- no sean caja de resonancia de intereses políticos".

"Esperamos que las autoridades operen de manera diligente, porque aquí se produce una desigualdad en la competencia. Cuando se produjo esta situación no quisimos hacer un escándalo público porque entendimos que era una autoridad administrativa que tenía el deber de solucionar el problema, y no lo hizo", acusó.

La molestia de este partido se suma a la de Apruebo Dignidad, pacto que sufrió el rechazo de 97 candidaturas parlamentarias.