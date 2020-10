Partido Socialista: "El Frente Amplio inscribió su pacto a nuestras espaldas"

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, acusó que el Frente Amplio inscribió su pacto propio para primarias a "espaldas" de la negociación que mantenían los partidos de la oposición, y aunque aseguró que insistirán en abogar por la unidad en la centroizquierda y en la izquierda, advirtió que lo ocurrido "lesiona las confianzas".

Tras dos intensas jornadas, la oposición no logró ayer acuerdo para realizar primarias legales conjuntas de cara a las elecciones municipales y de gobernadores regionales programadas para abril del 2021, a diferencia del resultado que sí alcanzó Chile Vamos, donde también había tensiones previas al respecto.

Luego de que el Frente Amplio inscribiera sus primarias en solitario en el Servicio Electoral, minutos antes de que venciera el plazo a las 17:00 horas, finalmente el PS, el PPD, el PR y la DC -la ex Concertación- sellaron un acuerdo para definir sus candidaturas en las urnas, pacto al que se unieron el PRO y Ciudadanos; todo en el marco de las negociaciones que tenían lugar en la sede socialista.

"Ayer estábamos citados a las 11:00 de la mañana, pero la Unidad para el Cambio, con el Partido Comunista, y el Frente Amplio, se reunieron en paralelo antes y llegaron a la reunión a las 13:30 con una propuesta: señalaron que iban a actuar unidos y se planteó el tema de los blindajes, seis regiones para una parte de la oposición y seis para otra", detalló Elizalde en El Diario de Cooperativa.

[📻] Senador Elizalde, timonel PS: Mientras todavía conversábamos nos enteramos que el Frente Amplio estaba inscribiendo un pacto de primarias, a nuestras espaldas, para resolver sus problemas internos #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 1, 2020

Ante ello "nosotros señalamos que no queríamos blindaje, que entendíamos que la ciudadanía tenía que decidir democráticamente, y mientras todavía estábamos conversando nos enteramos que el Frente Amplio estaba inscribiendo, a nuestras espaldas y sin informarnos, un pacto de primarias para resolver sus líos internos", acusó.

"Estábamos en nuestra sede y había bilaterales -relató-, hasta que en un momento, poco pasado las 4 (de la tarde), señalamos que concurran todos los presidentes y secretarios generales para ver si podemos seguir arrimando un acuerdo y acercando posturas, y en ese momento llegan todos los partidos, pero nos llamó la atención que ningún presidente ni secretarios generales del FA; preguntamos y (nos dijeron) que están en el Servel (...) y eso no lo había visto nunca".

"LESIONA GRAVEMENTE LAS CONFIANZAS"

Elizalde cuestionó que "había partidos que estaban en un ceño distinto, que creen que la división es virtuosa, que a veces mandan un tuit hablando de unidad, pero sus hechos van en sentido contrario".

En ese marco, "concurrimos al entendimiento de primarias regionales aquellos partidos que realmente tenían voluntad de primarias sin blindaje y son partidarios de la unidad (...) pacto que engloba a la mayoría de la oposición (...) más seria y responsable (...), pero desafortunadamente no es completo; nosotros estábamos por la unidad de todos, sin exclusiones".

Subrayó que tanto él como los socialisas persiguen "la unidad con todos, salvo que alguien me diga que es bueno que estemos divididos para que gane la derecha; la división es mala y no contribuye a lo que demanda el país: generar una alternativa con vocación de mayoría a los que hoy gobiernan, que lo han hecho tan mal". Por ello, "vamos a seguir bregando por la unidad, pero eso no obsta que que obviamente lo acontecido ayer lesiona las confianzas de manera grave".

PERJUDICA PERSPECTIVAS ANTE PROCESO CONSTITUYENTE

El senador sostuvo también que si no se logra unidad en toda la oposición podría provocar que en la eventual elección de convencionales, en el proceso constituyente, haya una "sobrerrepresentación" de aquellos sectores que hoy están por el Rechazo.

Aquello lo ejemplificó con lo que sucedió en las elecciones parlamentarias de 2017: "El piñerismo obtuvo entre 37 y 38 por ciento de los votos, y eligió a aproximadamente el 47 por ciento de los diputados, es decir, quedaron a 13 puntos de la mayoría absoluta, pero en los electos, a tres puntos. ¿Por qué? Porque ellos fueron unidos, y nosotros divididos", expuso.

Ante eso, el otrora vocero de Gobierno alertó que "aquellos que creen que la división es virtuosa y están en la lógica del perfilamiento e identidad individual de su partido, finalmente son funcionales a los sectores que se oponen a los cambios que Chile demanda. Por eso insistimos en unidad sin exclusiones".

[📻] Senador Elizalde, timonel PS: Aquellos que creen que la división es virtuosa y están en la lógica del perfilamiento de su partido, son funcionales a los sectores que se oponen a los cambios que Chile demanda. Por eso insistimos en unidad sin exclusiones #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 1, 2020

PRESIDENTA DE RD: "NO ME GUSTAN LAS MENTIRAS"

También en El Diario de Cooperativa, la timonel de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, replicó a lo expuesto por Elizalde y fustigó: "No me gustan las mentiras que se instalan".

En ese sentido, contextualizó que "el plazo sobre el cual la mesa negociadora de toda la oposición trabajó era a las 5 de la tarde, por eso el presidente del Partido Radical, del PPD, salen a desahuciar el acuerdo a las 4:40 aproximandente".

En el intertanto, precisó que "nosotros desde el Frente Amplio íbamos a inscribir de todas maneras primarias municipales, algo que se descartó hace algunos días en la mesa de la oposición, y por tanto pedimos hora como cualquier ciudadano al Servel, en el plazo límite".

Relató que como FA solicitaron hora a las 4:30 de la tarde, y antes, "a las 4:20, un poco atrasados, decimos en la mesa de negociación: 'chiquillos, nosotros tenemos que irnos al Servel, no vamos a inscribir primarias hasta que esta mesa termine de deliberar' ". Pero ya estando en el Servicio Electoral, supieron que "a las 4:40 algunos presidentes de la Convergencia Progresista (PS, PPD Y PR) salen a desahuciar el acuerdo; y por tanto, inscribimos primaria municipal del Frente Amplio".

Por ello retrucó que "decir que el Frente Amplio engañó a la mesa, que fuimos escondidos al Servel, es lisa y llanamente faltar a la verdad a lo que ocurrió", sobre todo considerando -resaltó- que "el FA, de inicio a fin de negociación, dijo que estaba dispuesto a competir en las 16 regiones, pónganse ustedes de acuerdo si quieren omisiones mutuas en algunas regiones, y fue eso lo que hizo que no se llegara a acuerdo ayer".

[Radio en vivo] Catalina Pérez, presidenta de RD, dice el que Frente Amplio inscribió su pacto cuando la ex Nueva Mayoría desahució el acuerdo de primarias: "Decir que fuimos escondidos al Servel es faltar a la verdad" https://t.co/RT1Dzzdo3r #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 1, 2020

"CREEMOS EN LA UNIDAD DE OPOSICIÓN CON MÍNIMOS ÉTICOS"

Fuera de ese episodio, Pérez coincidió con Elizalde en la necesidad de unidad opositora, por lo que exhortó que "lo peor que podemos hacer es caer en descalificaciones mutuas: hemos tenido bastante cuidado en el Frente Amplio de no estar apuntando con el dedo a quien no estuvo disponible a llegar a acuerdo", lo que podría significar "un tiste final de esta historia, más que un traspié para la continuidad del camino".

"Estamos en un momento político en que la ciudadanía nos exige unidad, con propósito, ideas, no por estar en lo electoral, sino con contenido. Es fatal que sse de repita este escenario para el proceso constituyente", planteó.

A juicio de la diputada, "en todas y cada una de estas etapas" electorales que vienen, "la opsición no puede repetir lo de ayer y debe ser capaz de avanzar en acuerdos por dos objetivos: por que Chile Vamos no vuelva a gobernar, y que podamos dar garantías de que las cosas se van a hacer distintas a como se han hecho en los últimos 30 años, para avanzar proyectos políticos transformadores".

Consultada sobre las reacciones de otros diputados de su partido, como Pablo Vidal, quien consideró lo ocurrido ayer como "un error histórico, desolador", y Natalia Castillo, quien lamentó el resultado de las negociaciones y criticó que "la dirigencia de los partidos políticos de centroizquierda no estuvo a la altura", la timonel de RD admitió que "nadie quedó conforme con lo que ocurrió".

"Lo dijimos desde el lunes, cuando logramos retomar las negociaciones, nosotros creemos en la unidad de la oposición con mínimos éticos, cerrándole la puerta a la corrupción, a las redes clientelares y hablando de principios y de ideas sobre la mesa. De eso vamos a seguir empujando, nos queda el proceso constituyente, la elección presidencial, y la oposición no se puede equivocar", apuntó Pérez.

[Radio en vivo] Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (Frente Amplio), y la falta de un acuerdo para primarias en la oposición: "Lo peor que podemos hacer es empezar a apuntar con el dedo" https://t.co/RT1Dzzdo3r #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 1, 2020

¿DIVISIÓN FUNCIONAL A LA DERECHA? "DESCABELLADO QUE EL FA DEBA HACERSE CARGO"

Sobre una supuesta funcionalidad de la división opositora en favor de la derecha, la diputada hizo un paralelo con la última elección presidencial y afirmó que es "descabellado pensar que el Frente Amplio deba hacerse responsable por el triunfo de la derecha cuando fue la Concertación la que gobernó por 30 años".

Recordó que "cuando nosotros no apoyamos orgánicamente a Alejandro Guillier, fue porque él no se comprometió con el fin de las AFP o la asamblea constituyente, entonces cuando la unidad a la que te invitan es unidad en función de que no gobiernen otros no nos va a hacer sentido; hablemos de unidad, pero con ideas sobre la mesa, porque si hay profundas diferencias, ¿cómo vamos a gobernar en conjunto?".

No obstante, aunque "tenemos profundas diferencias con la ex Nueva Mayoría, y en particular la ex Concertación que sentimos se rearma ayer", reafirmó que "hay disposición de parte de todos los actores a construir unidad; pensar otra cosa sería no reconocer el momento político que vive el país, otra cosa es cómo logramos materializarlo".