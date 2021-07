Piñera: "El próximo Presidente debe expandir y no restringir las libertades"

El Presidente Sebastián Piñera indicó que al próximo Mandatario -o Mandataria- "le van a tocar nuevas responsabilidades" que, en primera instancia, son "expandir y no restringir las libertades", y mostrar un "compromiso con la paz y la seguridad de todos los chilenos".

El Jefe de Estado acudió temprano a emitir su sufragio en la comuna de Las Condes, donde señaló que "al próximo Presidente le van a tocar nuevas responsabilidades, por de pronto expandir y no restringir las libertades; avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, fortalecer y no debilitar el progreso, porque para poder tener mejor salud, mejor educación, mejor cultura, una mejor calidad de vida, se requiere crecer y algunos creen que el crecimiento llega como el maná de cielo, no es así".

Además, dijo que el crecimiento "hay que ganárselo y por eso es tan importante que ese crecimiento, que todos queremos, ese desarrollo, sea integral, no solamente material, también espiritual, que sea inclusivo, que llegue a todos los habitantes de nuestro país y que sea sustentable".

"Son tiempos llenos de oportunidades, de desafíos, pero también de riesgos, y por eso espero que el próximo Presidente tenga un fuerte y claro compromiso con la libertad de todos los chilenos, con la paz y la seguridad de todos los chilenos, con el progreso de todos los chilenos y que, además, tenga plena consciencia de que el desarrollo o es inclusivo y los incluye a todos o es sustentable y protege la naturaleza o es integral y no solamente abarca lo material, sino que también lo espiritual o simplemente ese desarrollo no tiene sentido", agregó.

Es un día muy importante para Chile, y su voz debe ser escuchada.

Convoco a mis compatriotas a votar, especialmente a los Adultos Mayores q tendrán trato preferente.



Estas elecciones serán pacíficas y seguras para su salud. Venga y apoye la libertad, la justicia y el progreso. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) July 18, 2021

Respecto a la participación, Piñera sostuvo: "Confío y espero que los chilenos cumplamos con nuestros compromisos, que seamos parte de la democracia, que a pesar de todo, vengamos a votar hoy día, porque es un día muy importante, porque es el primer paso para elegir al próximo Presidente de Chile".

Y añadió: "Tengo plena confianza que el candidato que elijamos hoy en Chile Vamos va a estar en las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta".