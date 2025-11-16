Presidenciales: Candidatos votan en jornada clave marcada por voto obligatorio

En una jornada electoral clave, marcada por el retorno del voto obligatorio y la alta expectación de participación, los candidatos presidenciales acuden este domingo a sus respectivos locales de votación para emitir su sufragio.

Marcando el pulso de la mañana, los abanderados José Antonio Kast (Partido Republicano) en Paine y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) en Providencia ya emitieron su sufragio y entregaron sus primeras declaraciones de cara al balotaje.

El candidato presidencial Johannes Kaiser aseguró: "Yo tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición a la continuidad de este muy mal Gobierno", afirmó el diputado tras sufragar en el Liceo 7 de Providencia.

"Desde un punto de vista geopolítico, aquí está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre. A la hora de ayudar o apoyar a que no salga o que no se instale el Partido Comunista en el Ejecutivo, teniendo control sobre las Fuerzas Armadas, de seguridad y todo el tema, yo no me pierdo", complementó.

En tanto, su contendor José Antonio Kast afirmó: "Lo que yo haría es siempre buscar la unidad, y la unidad nos hace fuertes. Eso es algo que cada candidato tiene que definir cómo va a manifestar su posición".

"La posición que he planteado durante todo este tiempo es la más clara y directa que he podido dar: si yo no pasara a la segunda vuelta, en el acto siguiente le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del Gobierno que hoy día dirige los destinos del país", complementó.

Matthei: Estoy confiada que vamos a pasar a segunda vuelta

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sufragó en el Instituto Técnico Profesional Duoc UC de Providencia y entregó su visión de cara al balotaje: "Estoy muy confiada que vamos a pasar a segunda vuelta, porque nuestra campaña ha reflejado eso: concentrarnos en los problemas de los chilenos y de las chilenas, y no en tanta política, política a veces extrema, muchas veces sin ningún tipo de trayectoria, con planes que no están claros cómo se van a hacer", expresó.

"Por lo tanto, tengo toda la confianza en que las chilenas y los chilenos van a votar por alguien que no esté tan politizado, sino que efectivamente podamos sacar nuestro país adelante", destacó.

ME-O: "La seguridad es el mandato"

También desde el Liceo 7 de Providencia, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) afirmó que "la seguridad es el mandato, pero para la seguridad se requiere plata: en Chile se acabaron los ahorros, se fueron 60 mil millones de dólares del país, y nadie habló de economía de modelo. La dignidad es hoy el voto, es la dignidad económica, dignidad es la seguridad, no se dejen manipular: votar es creer, no es obedecer".

Al ser consultado por señales de unidad, el candidato indicó que "el pueblo va a mandar y yo espero contar con el apoyo de ella (Jeannette Jara) en segunda vuelta. Somos más preparados y hay que estar preparados para enfrentar a la derecha, no es un asunto de continuidad, creo que el país va a votar cambio", complementó.

Jara lidera en Australia y Nueva Zelanda

Chile vive este domingo una jornada crucial en la que se celebran las elecciones presidenciales y parlamentarias, cuyo desempeño en el extranjero ya arroja resultados preliminares.

Los primeros países en donde se habilitaron las urnas fueron Australia y Nueva Zelanda, donde la candidata presidencial oficialista y de la DC, Jeannette Jara, lidera en número de votos obtenidos.

En Australia, la exministra del Trabajo obtiene 1.860 votos, seguida por el abanderado nacional libertario, Johannes Kaiser (556), y la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (465).

De cerca le sigue el candidato republicano, José Antonio Kast, con 463 votos; y más atrás están el abanderado del PDG, Franco Parisi (155), los independientes Harold Mayne-Nicholls (64) y Marco Enríquez-Ominami (52); y, en último lugar, se ubica Eduardo Artés (25).

En Nueva Zelanda, en tanto, Jara obtiene el primer lugar con 653 votos, mientras que en el segundo también se posiciona Kaiser con 166, seguido de Kast con 123 votos.

Más atrás están Matthei (112 votos), Parisi (83), Mayne-Nicholls (27 votos), ME-O (11 votos) y Artés (9).