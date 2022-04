Presidente del Servel por filtración de datos: Hay un error grave, pero teorías conspirativas no vienen al caso

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, catalogó como "error grave" la filtración de datos personales de millones de chilenos esta semana desde el sitio del Servel, sin embargo, recalcó que "teorías conspirativas no vienen al caso".

Esta semana se dio a conocer que el Servel reveló el RUT, edad, sexo, comuna, afiliación a partidos políticos y pertenencia indígena de unas 15 millones de personas, además de la información sobre si votó o no durante las elecciones municipales del 2021, lo cual estuvo disponible en el sitio web por cerca de 22 horas.

En conversación con El Mercurio, Tagle aseveró que estos datos siempre están disponibles para estudios sociológicos, por ejemplo, pero que esta vez se publicaron con los RUT de las personas y ahí está la gravedad del hecho: "hay un error grave, no cabe duda, pero teorías conspirativas no vienen al caso. Primero, aquí no hubo filtración", aclaró, porque fue algo que subió el mismo organismo, no fue entregado a "terceros".

"Fuimos muy honestos como Servel en reconocer lo ocurrido el mismo día en que se supo", expresó, y criticó que "siempre va a haber acusaciones en redes sociales sin fundamentos de todo tipo".

Respecto en qué consistió el error fundamentalmente, respondió que "hay un sumario y no voy a adelantar cosas, pero, obviamente, tenemos que buscar quién subió el archivo", y señaló que por el momento se han suspendido todos los procesos internos que tienen que ver con la publicación de estos datos "como medida de precaución".

CPLT Y CONGRESO OFICIAN AL SERVEL

Desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) anunciaron que van a oficiar al Servel, y el nuevo presidente del organismo, Francisco Leturia, indicó que "nadie puede decir que esto fue un error o fue un acto doloso o negligente antes de que termine la investigación; lo que el director del Servel también dijo es que ellos habían instruido una investigación".

Y destacó que "adelantar juicios no me parece adecuado en ningún sentido, si él mismo está diciendo esto no debe levantar conspiraciones es porque mucha gente sí las puede pensar, no hay que caer nunca en la situación donde uno tiene que dar explicaciones".

De la misma manera, desde la Comisión de Constitución de la Cámara Baja también enviaran un oficio.

La presidente de dicha instancia y diputada Karol Cariola (PC) lamentó el hecho y sostuvo que "esto va en la dirección contraria de lo que hemos estado legislando, de las discusiones que se están dando en el mundo, en relación a avanzar a mayor protección de los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, creo que esto tiene que ser investigado en profundidad".

Mientras que el senador y miembro de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (independiente) no descartó citar a Tagle para que "entregue una explicación más detallada de qué es lo que ocurrió", porque "esta filtración de información obviamente es grave, y requiere una explicación, a mi juicio, más detallada".