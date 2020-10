Quiénes competirán en las primarias de gobernadores por la Región Metropolitana

Tras las intensas negociaciones del último miércoles, finalmente fueron inscritos cuatro pactos ante el Servicio Electoral, tanto de la oposición y del oficialismo, para realizar primarias de alcaldes y gobernadores regionales el próximo 29 de noviembre, cuando los partidos someterán a votación popular la elección de sus candidatos definitivos para las elecciones de abril de 2021.

Y en medio de las reacciones tras lo ocurrido esta semana, ya aparecieron varios nombres que competirán por ser la carta de su sector para dirigir la Región Metropolitana.

En la "Unidad Constituyente" (PS, PPD, PR, DC, PRO y Ciudadanos) ya definieron tres candidatos: el ex intendente Claudio Orrego, por la Democracia Cristiana, el ex ministro de Salud Álvaro Erazo, por el Partido Socialista, y la también otrora titular del Minsal Helia Molina, por el PPD.

"Yo fui el primer intendente de Santiago socialista en que llegar a la Intendencia en democracia, y espero ser el primer gobernador socialista, en un espacio de fraternidad, de diálogo, de discusión", expresó Erazo.

A su vez, Molina manifestó que le "duele que la primaria no sea unitaria de todas las fuerzas progresistas y de centroizquierda, me hubiera gustado mucho estar con los otros", refiriéndose a las frustradas negociaciones con el Frente Amplio.

De todos modos, "no me cabe ninguna duda que quien gane esta primaria (de su pacto), y espero ser yo, me voy a poner inmediatamente al servicio de quien sea el candidato", garantizó.

Por su parte, el Frente Amplio inscribió en solitario su pacto para primarias, en las que participarán Revolución Democrática (RD), Comunes, Convergencia Social, el Partido Liberal (PL) e independientes.

En la papeleta de primarias en noviembre para la Región Metropolitana estarán Sebastián Depolo, ex timonel de RD y jefe de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez en 2017; Karina Oliva, por parte de Comunes, y María José Cumplido, por el PL.

PESE A DESAVENIENCIAS, APUNTAN A ACUERDO EN CASO DE SEGUNDA VUELTA

Pese a las duras desaveniencias que ha habido entre la Unidad Constituyente y el Frente Amplio, voces de ambos bloques apuestan a lograr un acuerdo para apoyarse mutuamente en una eventual segunda vuelta, que deberá realizarse en caso de que ningún candidato consiga más del 40 por ciento de los votos en la elección de gobernadores en abril próximo.

Depolo, en El Primer Café de Cooperativa, expuso: "Espero que todos hagamos una campaña muy de ideas, de debate, porque al final del día esta elección tiene segunda vuelta, por tanto, lo que yo esperaría es producir las condiciones de debate tanto en la primaria como en la primera vuelta para que en la segunda vuelta la oposición apoye fuertemente al candidato o la candidata que pase a la papeleta final".

"A medida de que tengamos un debate programático, de buen nivel, sin descalificaciones, debiera haber una convergencia en segunda vuelta", apuntó Orrego en la misma línea.

LA COMPETICIÓN DE CHILE VAMOS POR VITACURA

En la derecha, después de largas negociaciones, los partidos de Chile Vamos sí acordaron formalizar su pacto electoral de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales, y lograron inscribirlo en el Servel justo antes del plazo.

El principal punto de discordia era la decisión, en primera instancia, de no realizar primarias municipales en Vitacura, algo que provocó el rechazo de Evópoli; y todo tras el retiro forzado el histórico Raúl Torrealba, quien no podrá reportularse debido a la ley que limita la reelección.

Pero finalmente consensuaron sí realizarlas, y para ellas Renovación Nacional informó las intenciones de dos candidatos de su partido: Carlos Cruz-Coke y Max del Real, y según afirma el primero, la carta final de la tienda oficialista se definirá por una encuesta este fin de semana.

"Yo me bajo en la medida que se cumpla el acuerdo de caballeros, que nos presenten la encuesta, veamos los números y si vemos que hay uno que marca más, el otro tiene que bajarse. Yo di mi palabra, y cuando lo hago la cumplo", aseguró Cruz-Coke.

Sin embargo, Del Real argumentó que "he ganado todas esas instancias; en su momento también se evaluó contar conta la herramienta de las encuestas, y eso también se hizo y salí posicionado en primer lugar en el partido, y eso es lo que a mí me respalda".

La UDI, en tanto, competirá en las primarias con Pablo Zalaquett: "Mi experiencia me demuestra que todos los candidatos somos sumamente competitivos, que no hay carrera ganada, y que más aún en voto voluntario las encuestas no dicen nada; lo relevante es que las personas que confían en uno, que creen que uno es la mejor opción de alcalde para Vitacura, vayan a votar", sostuvo.

"No se confíen", exhortó además, recordando cuando perdió la reelección por la alcaldía de Santiago en 2012, contra la socialista Carolina Tohá.

Evópoli buscará ganar la candidatura por Chile Vamos para Vitacura con el nombre de Camila Merino, ex ministra del Trabajo (2010-2011) en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

"Estoy entrando ahora con toda la fuerza", dijo la carta de Evópoli, "tengo que hacerme conocida, pero tengo una gran experiencia y espero que la conozcan bien los vecinos y vecinas de Vitacura".