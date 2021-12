11:38 - | Giorgio Jackson: Creo que no contribuye que durante toda la semana personas esbocen la idea de ir a la justicia electoral , o instalar la idea de un fraude electoral sin fundamentos #CooperativaElecciones

11:35 - | Giorgio Jackson (RD): No estamos con el flujo de buses que se esperaba, así que llamamos al Gobierno y a las empresas proveedoras a redoblar los esfuerzos #CooperativaElecciones

Vlado Mirosevic, diputado en Arica y Parinacota %u201CEstuve asustado gran parte de la segunda vuelta, pero reconozco que en el último tiempo me he ido tranquilizando, porque creo que Gabriel Boric ha construido una mayoría%u201D #CooperativaElecciones pic.twitter.com/LBCBWAMvw4

#Maule : [Video] En #Linares votó la presidenta del Senado @ximerincon con un llamado a los candidatos a "cuidar la democracia y no retroceder en lo avanzado" @Cooperativa #CooperativaElecciones pic.twitter.com/RzZiJnJr1O

10:17 - | La Presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), llamó a los candidatos a "cuidar la democracia y no retroceder en lo avanzado"

%uD83D%uDDF3 A esta hora emite su voto el ex presidente Eduardo Frei: %u201CEste país necesita un jefe de Estado que trabaje por el diálogo y que terminemos las descalificaciones%u201D @Cooperativa #CooperativaElecciones pic.twitter.com/8okztrg1vy

10:06 - | Tras votar, el ex Presidente Eduardo Frei afirma que "este país necesita un Jefe de Estado que trabaje por el diálogo y que terminemos las descalificaciones"

09:47 - | #CooperativaElecciones Kast, a Chilevisión, sobre el apoyo de Parisi: "Le he agradecido, es bien increíble todo lo que se ha dado; sé que tenemos diferencias, pero más puntos que nos unen"

09:04 - | Bachelet: Intervencionismo es cuando un Gobierno usa recursos propios para apoyar un candidato. ¿Alguien podría pensar que un ex Presidente no puede tener opinión? ¿O no sabía cuál sería mi opción? Es muy raro eso #CooperativaElecciones