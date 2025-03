Republicanos busca una lista parlamentaria conjunta con Libertarios y Social Cristianos

El Partido Republicano está en conversaciones con el Partido Nacional Libertario - liderado por Johannes Kaiser- y con el Partido Social Cristiano para armar una lista parlamentaria conjunta de cara a las próximas elecciones.

La propuesta de los republicanos es formar una lista con lo que puede considerarse la derecha más dura, mientras que Chile Vamos armaría otra lista incluyendo sectores de centro como Amarillos y Demócratas.

Respecto a este proceso, el timonel del partido, Arturo Squella, destacó que los diálogos con Libertarios y Social Cristianos "parten de la base de una muy buena disposición de compartir un diagnóstico de lo que está ocurriendo en el país", por lo que han logrado ir avanzando en acuerdos.

De todas maneras, por el momento no se han discutido pactos de exclusión entre las posibles dos listas parlamentarias de la oposición, por lo que se espera que compitan en todas las regiones y distritos.

Asimismo, se ha especulado que la negociación parlamentaria entre Republicanos y el Partido Nacional Libertario podría implicar que el diputado Kaiser se retire de la carrera presidencial y se consoliden los esfuerzos en un solo candidato: José Antonio Kast.

Las encuestas muestran que, al sumar los porcentajes de ambas cartas presidenciales, se podría superar incluso a Evelyn Matthei en algunos sondeos.

La idea del Partido Republicano sería consolidar la candidatura de Kast y ofrecer a Kaiser un cupo para postular, por ejemplo, al Senado de la Región de La Araucanía.

Sin embargo, Kaiser descartó esta posibilidad ayer a través de su cuenta de X: "No me voy a bajar, ¿lo entienden o no?", dijo el candidato, que insiste en que participará al menos en la primera vuelta presidencial.

Importante anuncio sobre la continuidad de mi campaña presidencial... pic.twitter.com/nAu8TBdID6 — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) March 25, 2025

Kast cuestionó el rechazo la "ley antipitutos"

En tanto, los candidatos presidenciales siguen dando a conocer sus iniciativas en distintos ámbitos. En el caso de Kast, presentó este martes un conjunto de propuestas destinadas a aliviar la carga tributaria de las pymes, en el marco del próximo inicio de la operación renta.

Durante esta presentación, el postulante también manifestó su molestia por el rechazo en la Cámara del denominado proyecto de "ley antipitutos", una iniciativa que buscaba evitar el ingreso de familiares y autoridades a cargos de la administración pública, y que fue presentada en 2017 por el entonces diputado Kast.

El abanderado criticó especialmente a los parlamentarios de Chile Vamos que no respaldaron la iniciativa, advirtiendo que "estas son señales claras de si es factible hacer un gobierno de coalición o no, porque esto para nosotros es un piso básico".

Matthei sigue trabajando en concretar su equipo de campaña

Por su parte, Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, comenzó a delinear la nueva etapa de su campaña y su comando presidencial.

La abanderada está buscando ocupar varios puestos, como voceros, jefe territorial y un generalísimo de campaña, roles fundamentales para el desarrollo de una campaña electoral.

Aunque Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del interior de Sebastián Piñera, fue considerado para el puesto de generalísimo, habría declinado debido a compromisos laborales.

Matthei también enfrenta el desafío de conjugar los intereses de los partidos de Chile Vamos y los nombres que estos propongan para los cargos.

Frente a este escenario, Andrea Balladares, secretaria general de RN, indicó que desde su sector deben comenzar con "el trabajo de mostrar nuestras propuestas y nuestras ideas, las que son aplicables a la realidad del país. También comenzaremos a ver los despliegues de equipo, la estructura de campaña y el despliegue regional".

"Esto marca una gran diferencia respecto a lo que ocurre en el oficialismo, donde los partidos de gobierno aún no logran encontrar candidatos para una eventual primaria", valoró.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) afirmó que "se requiere un equipo independiente, y por eso estamos trabajando al interior de Chile Vamos, no solo entre los partidos, sino también con personas del mundo independiente que se irán sumando en los próximos días y semanas a este comando".

El equipo programático, liderado por el historiador Juan Luis Ossa, ya ha presentado algunas definiciones del programa de gobierno. Este equipo también incluye a Pablo Urquízar, quien está implicado en el caso "audio".