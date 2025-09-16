Rincón arremetió contra Vodanovic y Huenchumilla tras rechazo a su candidatura

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) arremetió este martes contra su inhabilitación para postular a la reelección en el Congreso, dictaminada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), asegurando que se trata de un "hecho político grave" y una estrategia para "ganar por secretaría" por parte de sus rivales. Y apuntó directamente hacia la presidenta del Partido Socialista y también candidata por la misma zona, Paulina Vodanovic.

"Creo que aquí hay un hecho político grave, y así lo han señalado también mis colegas. Se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos", acusó la senadora, deslegitimando la decisión del Tricel como una maniobra política.

En esta línea, la legisladora destacó su propia trayectoria y aseguró que ella no obtuvo al cargo "porque un colega mío fuera nombrado ministro", haciendo clara alusión a la timonel del PS, quien llegó a la Cámara Alta tras la salida de su compañero de partido Álvaro Elizalde, actual secretario de Estado de la administración del Presidente Gabriel Boric.

La resolución, según Rincón, tiene un impacto directo en la soberanía electoral de su distrito, dado que "se les quita la posibilidad a hombres y mujeres del Maule (región donde buscaba la reelección) de poder decidir".

Ante esta situación, la senadora hizo un llamado explícito a sus votantes en la región: "Cuando llegue el día del voto piensen en Ximena Rincón y marquen Ian Mac-Niven, elijan a mi compañero de fórmula como su senador. Es un hombre con trayectoria, profesional, seleccionado del fútbol chileno, que conoce la realidad del Maule, que los va a representar adecuadamente en el Senado".

Acusó a Vodanovic y Huenchumilla de "no tener coraje"

Además de defender su posición y la de su compañero de lista, la senadora Rincón lanzó duras críticas a sus colegas que, a su juicio, se escondieron detrás de terceros para la impugnación.

"Decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en el Maule, y a mi colega y excamarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado", puntualizó Rincón.

Estas declaraciones no solo revelan la profunda tensión política que rodea la inhabilitación, sino que también señalan directamente a figuras políticas como Gabriel Osorio, representante legal del oficialismo y la DC ante el Tricel, quien presentó la impugnación a su candidatura.

Rincón insistió en que "no es primera vez que el Partido Socialista y la Democracia Cristiana me sacan de competencia. Ese es un hecho público y notorio".