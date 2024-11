Rodrigo Ubilla acusó "ninguneo" de connotación clasista contra Francisco Orrego

El candidato RN al GORE Metropolitano "es un hombre de gran esfuerzo, primera generación universitaria; representa a una clase media muy amplia", dijo el exsubsecretario en El Primer Café.

Resaltó además que es abogado de la Universidad de Chile -algo que "no es fácil"-, mientras que el propio Presidente Boric "no ejerció nunca su profesión, porque no se tituló".