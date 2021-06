Sala de la Cámara Baja votará este martes, en particular, la reforma que repone el voto obligatorio

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará este martes, en particular, la reforma constitucional que repone el voto obligatorio, a fin de revertir la baja participación en las elecciones con el sufragio voluntario, implementado en 2012.

De hecho, en el balotaje de gobernadores regionales que se llevó a cabo ayer domingo en 13 regiones registró apenas un 19,62% de participación, la concurrencia más baja en la era del voto voluntario.

La reforma, de iniciativa parlamentaria, está en el primer lugar de la tabla del martes, en sesión que iniciará a las 10:00 horas. Requiere quórum de tres quintos.

Allí, los diputados revisarán el mismo texto que ya aprobaron en general el el 26 de mayo pasado, con 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones. Esto debido a que en su trámite intermedio en la Comisión de Gobierno Interior no prosperó ninguna indicación durante el debate en particular.

En vísperas, el diputado socialista Jaime Naranjo reprochó la baja participación en las urnas de la última jornada.

"Hay muchos chilenos que de lunes a viernes salen a todas las protestas, son muy revolucionarios, sin embargo, pareciera ser que el día sábado y domingo, cuando hay que ir a votar, se dedican a visitar los malls, por consiguiente, a esos chilenos les vamos a decir que les vamos a colocar el voto obligatorio", anticipó.

Por su parte, el diputado UDI Juan Coloma se manifestó contrario a la propuesta. "Yo creo que lo que tenemos que hacer desde los distintos sectores políticos es avanzar y mejorar las propuestas, y la elección de nuestros candidatos, las ideas que le proponemos al país, tiene que ser a través del voto voluntario. Que los partidos políticos seamos capaces de mejorar nuestra oferta a la gente", sostuvo.

Esta propuesta fija como excepciones a los mayores de 75 años, personas en situación de discapacidad o dependencia, chilenos con residencia en el extranjero, extranjeros avecindados en Chile y para todos en las elecciones primarias.

El texto, ingresado al Congreso en enero del 2020 (ver boletín 13212-07), se encuentra aún en primer trámite constitucional, y de ser visado por la Cámara Baja, avanzará a su segundo trámite al Senado.

PROYECTO PARALELO PARA FIJAR SANCIONES

En paralelo, como la referida reforma no considera sanciones, la Comisión de Gobierno Interior se comprometió a tramitar en paralelo, en dos o tres semanas, un proyecto de ley orgánica constitucional que explicita sanciones para quienes no cumplan con el eventual voto obligatorio.

Una de las impulsoras, la diputada Marcela Hernando (PR), detalló que "existen en este minuto más de un proyecto que estamos viendo en la Comisión, y tienen que ver con multas a quienes no sufraguen, y también algunos que han propuesto que las personas no puedan postular a algunos beneficios del Estado".

A juicio de la legisladora, "no sacamos nada con reponer el voto obligatorio si no nos asegurarnos que la gente lo cumpla, y si no existe sanción lamentablemente la mayoría de las personas tiende a no obedecer".

Considera multas de entre 0,5 y 3 UTM, es decir, de 26 mil a 156 mil pesos, salvo aquellas personas acrediten haber estado enfermas o a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación.

Además, se busca tramitar otra iniciativa que permite, a quienes lo quieran, solicitar al Servicio Electoral que sean borrados del registro electoral.