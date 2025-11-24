Schalper: "Se necesita un Gobierno que supere las fronteras de Republicanos"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper abordó este lunes el optimismo de las encuestas para el candidato presidencial de las derechas, el republicano José Antonio Kast, pero llamó a la cautela y evitar el relajo en los 20 días que restan para el balotaje ante la oficialista Jeannette Jara.

"Nosotros tuvimos -lo tengo que confidenciar acá- una reunión el día sábado con José Antonio Kast donde uno de los temas centrales fue precisamente no relajarse, porque acá de lo que se trata no es solamente de ganar esta segunda vuelta y dejar claro que lo que Chile está buscando es un cambio de rumbo, sino que ojalá tener un triunfo lo más holgado posible para contar con un mandato firme de hacer los cambios que hay que hacer", dijo el parlamentario.

Schalper analizó el perfil del electorado que se inclina por opciones como Franco Parisi, señalando que se trata de "un votante que es hijo de lo que Carlos Peña llama la modernización capitalista" y "lo que quiere es un Estado que le resuelva sus problemas; no que le entorpezca la vida". Por ello, consideró que la estrategia para conquistar a ese segmento debe centrarse en "la eficiencia estatal y la capacidad de generar empleo", "más que tener una discusión tan elucubrada e ideológica".

Respecto al rápido y decidido apoyo de Chile Vamos a la candidatura de Kast tras la derrota de Evelyn Matthei (UDI), el diputado declaró: "O sea, nos dolió (el fracaso de la primera vuelta), pero créame que a mí me duele mucho más la guata y ahí necesitaría una tonelada de omeprazol pensar un segundo Gobierno del actual Gobierno, y más aún inspirado en una candidata que en su cierre de campaña el mundo ahí congregado grita 'el que no salta es paco'".

"Usted comprenderá que cuando lo que encarna la continuidad es una candidata que hoy día hace las veces de Tony Blair, pero todos sabemos que en su época andaba con una polera del 'perro matapacos', para nosotros no hay ninguna vacilación", subrayó.

"Partidario de la aceleración más que de la sepultura" de Chile Vamos

Consultado sobre el rol que jugará Chile Vamos en un eventual Gobierno de Kast, Schalper sostuvo que el sector será un "tremendo aporte" y no se mostró preocupado por adelantar la composición del gabinete.

"Quizás influenciado por mi trayectoria en la bancada startup, suelo ser más partidario de las aceleradoras que de las funerarias. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer con Chile Vamos, entendiendo que el espacio político de una derecha que tiene capacidad de un diálogo fuerte con el centro va a ser muy importante en el futuro Gobierno, soy partidario de potenciarla con mucha fuerza, profesionalizarla, hacer un trabajo mucho más riguroso en la formación de cuadros. Soy más bien partidario de la aceleración más que de la sepultura", sostuvo.

Afirmó que Kast; el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y su equipo "son sumamente conscientes de que se necesita un Gobierno que supere las fronteras de Republicanos y, por lo tanto, estos serán pasos que tendrán que darse desde esa expresión".

"El que tuvo la oportunidad de ganar la primera vuelta es el que tiene que enviar las señales y al menos nosotros nunca nos hemos restado de cooperar a cosas que son de interés común del país", agregó Schalper.

El diputado proyectó que el futuro será un "Gobierno de estabilización" o "estabilidad", que necesitará construir mayorías estables en el Congreso. "Yo creo que hay que conversar hasta que vuela", parafraseó, sugiriendo la disposición a dialogar con sectores como el PDG para construir una agenda de "mínimos comunes" que ayuden a que el país "retome una cierta predictibilidad" y sacar adelante reformas necesarias como la modernización del estatuto administrativo o el fortalecimiento de las policías.