Segunda vuelta de gobernadores en RM: La Moneda llama a votar pese a que no hay candidato oficialista

El domingo 13 se realizará la segunda vuelta de Gobernadores en 13 regiones, incluida la Metropolitana, y el Gobierno hizo un llamado a participar aunque en la capital habrá dos candidatos de oposición, Karina Oliva (Comunes) y Claudio Orrego (DC).

La intención de La Moneda es que haya una alta participación y por ello se informó que habrá pasaje gratuito en Metro (desde las 07:00 hasta las 21:00 horas) y un refuerzo de buses del transporte público para que haya una capacidad de cerca del 80% por sobre un día normal, según informó la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

El ministro vocero Jaime Bellolio afirmó que el Presidente Sebastián Piñera y su gabinete irán a votar en pleno el domingo, pese a que la candidata de Chile Vamos, Catalina Parot (Evópoli), no pasó a segunda vuelta tras quedar en cuarto lugar en la primera vuelta de mayo.

En las 13 regiones que tendrán balotaje este domingo, la derecha competirá en nueve ya sea con militantes de alguno de sus partidos o independientes apoyados por Chile Vamos.

Candidatos piden no presidencializar la elección

En tanto, los candidatos que competirán este domingo para ser gobernador o gobernadora de la Región Metropolitana también hicieron un llamado a votar el domingo y pidieron no relacionar la elección con la carrera presidencial.

"Vayan a votar, todas las elecciones son importante. No dejemos pasar que aquellos que hoy tenemos el derecho a votar ser parte de la voz de quienes también les han sido negadas históricamente, que son los niños y niñas adolescentes", dijo Oliva, candidata del Frente Amplio.

Mientras Orrego, de Unidad Constituyente, expresó que "siempre me he resistido a quienes tratan de transformar esto a una primaria presidencial. Los problemas de esta región no son de derecha o izquierda; son los problemas de la gente de esta región. Después vendrán las primarias y luego la presidencial, pero no mezclemos peras con manzanas".