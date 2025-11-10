Servel espera que resultados presidenciales se conozcan a las 20:00 horas del domingo

La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, previó en Cooperativa que los resultados de la elección presidencial de este domingo se darán a conocer cerca de las 20:00 horas, apuntando a un proceso expedito con una serie de innovaciones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Figueroa adelantó que "primero tenemos que contar y hacer el escrutinio de los votos para Presidente de la República, entonces si se cumple el horario de votación, que es desde las 08:00 hasta las 18:00, debiéramos tener ya una cierta claridad de un resultado preliminar alrededor de las 20:00".

"Como siempre, creo que eso es bastante expedito, rápido, todo lo que es la organización de la elección está listo, hemos trabajado fuertemente desde hace un año en eso", valoró.

Además, Figueroa recordó "que hay elección de senadores en siete regiones y después la Cámara de Diputados, así que también debiera ser alrededor de las 21:30 o 22:00 horas tener un panorama más claro".

La presidenta del Servel llamó "a la gente a que se informe, es bien importante que las personas conozcan su local de votación, su mesa, y ahora también pueden ver en la consulta de datos su número de registro en el padrón electoral, y eso fue facilitar mucho la fluidez, la rapidez para votar".

"Otra innovación que hicimos en esta ocasión es que cuando uno consulta los datos electorales, aparte de ver sus datos, colegio, pueden ver los facsímiles del voto. Entonces se puede ver el voto presidencial, y en el caso de los que le toque senadores y diputados ver justo el voto como va a ser el día que lleguemos al local de votación. También lo estamos poniendo a disposición para que las personas se puedan informar y puedan conocer el voto antes, así facilita el no estar buscando en la papeleta el candidato", precisó.