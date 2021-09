Servel rechazó más de 200 candidaturas parlamentarias: Apruebo Dignidad y Partido Republicano los más afectados

El Servicio Electoral notificó este jueves el rechazo de 226 candidaturas parlamentarias -fundamentalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados-, con el pacto Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano (al que pertenece el Partido Republicano) como los principales afectados.

Figuran en el listado de "víctimas" 97 aspirantes de Apruebo Dignidad, entre éstos los actuales diputados Amaro Labra (PC), Catalina Pérez (RD) y Jaime Mulet (FVRS), y el ex diputado Lautaro Carmona.

Noventa rechazos corresponden a los republicanos, e incluyen a Gonzalo de la Carrera y al actual diputado Harry Jürgensen (ex RN).

Cinco rechazos afectan al Nuevo Pacto Social, y destacan los de los hoy diputados Pablo Vidal (Nuevo Trato) y Ricardo Celis (PPD).

Catorce de los rechazados son parte de pacto Dignidad Ahora, que reúne al Partido Igualdad y el Partido Humanistas.

El miembro del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, explicó que el Servicio Electoral debe revisar si los candidatos "cumplen con todos los requisitos constitucionales legales", cuyas resoluciones del organismo pueden ser "reclamadas ante la justicia electoral", añadiendo que "lo que corresponde es utilizar los mecanismos legales, evitando descalificaciones e imputaciones irresponsables, que sólo siguen afectando la confianza y credibilidad de las instituciones".

El @ServelChile debe revisar si las y los candidatos cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales; si se respeta el porcentaje de sexo por los partidos, y si han sido declarados oportunamente por todos quienes corresponde. Si ello no se cumple, debe rechazarlas. — Patricio Santamaría (@p_santamariam) September 3, 2021

"PROBLEMA DE CARÁCTER INFORMÁTICO"

Según detalla el Servel en su resolución de 107 páginas (ver archivo adjunto), parte significativa de los rechazos pesa sobre postulaciones "ingresadas al Sistema Web de Candidaturas que no fueron declaradas por uno o más partido(s) político(s) integrantes del Pacto".

El diputado Pablo Vidal dio su versión: "El Servicio Electoral ha informado de la aceptación y rechazo de las candidaturas, pero, al parecer, hay explicaciones de distinta naturaleza para distintos casos. En mi caso, es un problema que, probablemente, tiene que ver con la plataforma electrónica, porque se señala que habría dos documentos que yo no habría ingresado al momento de declarar la postulación, cuando (lo cierto es que) la plataforma no te deja ingresar tu postulación si tú no ingresas todos los documentos, que -por supuesto- yo sí ingresé".

"Es más, tengo un comprobante del propio Servel que el día 23 de agosto, antes del cierre de las postulaciones, me envió a mi correo electrónico, indicando que yo había ingresado todos los documentos, incluidos los que ahora se señala que no habría ingresado... Esperamos que esto pueda ser resuelto en las próximas horas, porque, evidentemente, aquí hay un problema más de carácter informático que de cualquier otra naturaleza", señaló Vidal, ex militante de Revolución Democrática y hace poco coordinador de la campaña presidencial de Paula Narváez.

"Voy a apelar", adelantó a su vez el también diputado Ricardo Celis, otros de los "rechazados". A su juicio, "esta gran cantidad de rechazos denotan falta de pulcritud en la revisión de los documentos que -según él- han sido presentados de modo oportuno".

En tanto, los partidos tienen cinco días de la publicación oficial -lo que debería ocurrir este viernes- para poder reclamar ante el Tribunal Calificar de Elecciones o ante tribunales electorales.

"PROBLEMA DE PARIDAD"

Otro elemento que destaca en la notificación oficial es el rechazo de las candidaturas senatoriales del Partido Comunista, entre las que figuran los nombres del timonel Guillermo Teillier, la ex ministra Claudia Pascual y el diputado Daniel Núñez.

"El Servel ha hecho un reparo a las candidaturas a senadores y senadoras del PC porque no habríamos completado de forma correcta la proporción de paridad de género... Tenemos cuatro días para resolver esa situación y hay distintas maneras de resolverlo", comentó Núñez.

"Estamos trabajando en eso y tenemos la plena convicción y seguridad de que el día lunes estará plenamente resuelto y el PC tendrá todas la candidaturas, que están bien inscritas, pero que deben cumplir con la cuota de género que corresponde y que exige el Servel", añadió el legislador.

En las candidaturas senatoriales no aparece, por ejemplo, ningún candidato del Partido Comunista. No están Guillermo Teillier, Claudia Pascual o Daniel Núñez... En la colectividad explican que es porque deben corregir paridad. https://t.co/1PDCSzywOs — Valentina Godoy B (@valegodoyb) September 3, 2021

"ERROR EN LA PLATAFORMA"

"Luego de 10 días desde la inscripción de candidaturas, hemos recibido la comunicación del Servel donde se nos notifica de la exclusión de una parte importante de nuestros candidatos al Congreso. Lamentamos profundamente esta decisión", reaccionó, mediante un comunicado, el Partido Republicano de José Antonio Kast.

Según indicó la colectividad, antes del cierre de las inscripciones de las candidaturas ella misma reportó al Servel "un error existente en su plataforma, que bloqueaba e impedía declarar las candidaturas del pacto, situación que fue reconocida y enmendada posteriormente por los funcionarios encargados de la misma".

"Esta falta de servicio impidió que el Partido Conservador Cristiano pudiera ratificar las candidaturas ya declaradas por el Partido Republicano en tiempo y forma, y se convirtió en un obstáculo imposible de superar dentro del plazo permitido. Por lo mismo, durante estos días hicimos llegar todas las pruebas que acreditaban claramente esta circunstancia y se nos aseguró, desde ese organismo, que la situación sería resuelta por el Consejo Directivo. Ello no ocurrió ya que hicieron caso omiso de su error", dijeron los Republicanos, que acusaron una decisión "profundamente injusta, antidemocrática y discriminatoria" del Servel.

"Recurriremos en contra de esa resolución al Tribunal Electoral, invocando la ley y la Constitución, acompañando las pruebas que acreditan lo ya señalado", advirtieron.