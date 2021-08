Tras rechazo a su candidatura, Ancalao anunció recurso de protección contra presidente del Servel

El ex candidato presidencial de La Lista del Pueblo, Diego Ancalao, anunció este sábado que interpondrá una recurso de protección contra el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, tras la declaración en la que se impugnaron más de 23 mil firmas inválidas -o presuntamente falsificadas- ante un notario que falleció hace seis meses.

"La declaración pública de Andrés Tagle es arbitraria e ilegal y su único objetivo fue el de afectar políticamente la candidatura de un hermano mapuche y la de enlodar la imagen de la Lista del Pueblo. Este señor no merece ser el presidente del Servicio Electoral, toda vez que su actuar no se ajusta a los principios democráticos y abusa de su cargo para dañar la imagen de mi persona", aseguró el ex abanderado en un comunicado.

En esta línea, cuestionó que tras el informe del Servel "los medios de comunicación, obviamente, generaron distintas reacciones de la opinión pública hacia mi persona, en especial el inmediato desprestigio de mi honra condenándome mediáticamente", afectando también -acusó- las "las garantías y derechos fundamentales de todos ciudadano en un Estado de derecho".

Además, aseguró que el Gobierno, mediante el vocero Jaime Bellolio, realizó un "ataque directo, no a mi candidatura, sino que, poniendo en tela de juicio a los movimientos y organizaciones sociales que integran la Lista del Pueblo".

Ante esto, Ancalao detalló que busca "justicia con las armas de la paz, porque soy un hombre de paz", esto lo realizará a través de un recurso de protección contra Tagle, dado que "ocupa de manera abusiva sus espacios de poder".

"Quiero exculpar de toda responsabilidad a la Lista del Pueblo"

En tanto, Ancalao señaló que tras las "ilegales declaraciones" del Servel en contra de su campaña, quere "exculpar de toda responsabilidad jurídica, política y administrativa a la Lista del Pueblo, puesto que, todos y cada uno de sus integrantes de dicha lista que apoyaron mi candidatura presidencial, sólo lo hicieron durante la última semana, promoviendo patrocinios online, que no tienen cuestionamiento alguno".

"La declaración del presidente del Servel no tiene otra pretensión que afectar anticipadamente mi honra y lo que es más grave aún, el de afectar la legitimidad de la Lista del Pueblo", puntualizó.

Esta situación, según afirmó el ex abanderado, es "particularmente grave, puesto que, todos hemos sido testigos de cómo hay una élite que lamentablemente hoy se manifiesta ilegítimamente a través de un organismo que, como el Servel, debe velar e informar formalmente de todos los procesos electorales realizados en nuestro país, y no debe inmiscuirse políticamente en dichos procesos".

Querella criminal

Por otra parte, Ancalao afirmó que existen "antecedentes y abundante evidencia de que se habría cometido un delito de personas infiltradas, para ello presentaremos una querella criminal por los eventuales delitos de estafa y falsificación de instrumento público y otros delitos".

El ex candidato presidencial aseguró que esto busca "cumplir con el procedimiento justo daremos a conocer los contenidos de la querella una vez presentada en el tribunal correspondiente".