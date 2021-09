¿Una ley express para rescatar las candidaturas parlamentarias rechazadas por el Servel?

La opción de incorporar una ley corta con el fin de validar las más de 200 candidaturas parlamentarias inhabilitadas por el Servicio Electoral (Servel) comienza a tomar fuerza en el Congreso.

Esto luego de que el Servel publicara el pasado viernes la nómina definitiva de candidaturas al Parlamento, tras la corrección de género realizada por los partidos, que terminó por dejar fuera de manera definitiva al resto de candidatos por errores en la inscripción.

Apruebo Dignidad, bloque liderado por el candidato presidencial Gabriel Boric, no tiene candidatos a diputados en 17 distritos a nivel nacional, lo que se traduce en 96 candidatos en el limbo; en tanto, en el Pacto Social Cristiano, bloque liderado por el Partido Republicano, hay 90 candidatos rechazados.

La diputada Marcela Hernando (Partido Radical) señaló que hará todo lo que esté a "su alcance", para que "la lista que está quedando abajo de competencia pueda volver".

"Me parece que lo más importante es la democracia y que sean los ciudadanos los que elijan. Me parece que no se puede sacar por secretaría a los contendores", agregó.

TEILLIER: "EL FRENTE AMPLIO LO ESTÁ PENSANDO"

En presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, acusó errores en la plataforma del Servel, agregando que su partido no se siente a gusto con una eventual ley corta.

"Nosotros (PC) no hemos pensado en ley corta, yo sé que algunos del Frente Amplio lo están pensando... Nos han conversado. Todavía no lo hemos meditado bien; no es de nuestro gusto una ley corta", indicó el timonel.

"Habiendo reconocido el Servel que hubo un error o una falla en la plataforma, los tribunales debieran acoger y meditar sobre eso y, realmente, reconocer las candidaturas como legítimas. Ahora, no sabemos lo que pueden determinar los tribunales", cuestionó.

LAS VOCES EN CONTRA

Karina Oliva (Comunes), candidata al Senado por la Región Metropolitana, se mostró contraria a la idea indicando que "tiene que actuar el Tribunal Calificador de Elecciones. Yo creo que tenemos instituciones que permiten resolver estos temas, porque no pasa por una ley corta".

"(Esto) Pasa por una sanción que tenga que dar el tribunal (Tricel) porque están todos los antecedentes puestos a la vista. Si el Servel no quiere acogerlo, serán las otras instancias que nos permite la ley, que es el TC. Hay que ser muy cauteloso, si no la gente siente que los parlamentarios legislan para sí mismos", manifestó.

Asimismo, el coordinador político del Partido Republicano y también candidato al Senado por la Metropolitana, Rojo Edwards, cerró la puerta, por ahora, a una ley corta, señalando que recurrirán "a todas las instancias para revertir la resolución del Servel, y por eso estamos preparando los recursos frente al Tricel".

"La opción de una ley corta no está, por lo menos en este minuto, dentro de nuestras alternativas, porque eso implicaría perder aún más tiempo del que ya hemos tenido que perder por este gran error del Servel. Además estamos confiados en que el Tricel acogerá nuestra postura dentro de los plazos establecidos", cerró.

Por lo pronto se espera que los partidos recurran al Tricel dentro de los próximos dos días para intentar validar a los respectivos candidatos que aún no han sido aceptados.