Unidad Constituyente espera concretar los lineamientos de primarias convencionales

La Unidad Constituyente (reciente pacto de la ex Concertación más el PRO y Ciudadanos) espera concretar este domingo los lineamientos para realizar sus primarias convencionales, que buscan llegar con un solo candidato de la centroizquierda a las elecciones presidenciales de noviembre.

Pese a esto, los dirigentes del bloque han admitido que es un proceso complicado por el poco tiempo que disponen y porque en esta oportunidad son los mismos partidos quienes se deben encargar de las votaciones.

"Implica un esfuerzo adicional, porque son los propios partidos los que tienen que organizar este proceso, pero a nosotros nos parece fundamental, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que las decisiones se adopten con participación ciudadana y en las próximas horas vamos a definir los detalles", comentó el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, al programa Mesa Central de Canal13.

También destacó que en las reuniones de esta jornada buscan definir el día en que se realizará esta consulta ciudadana y la modalidad que se ocupará: se dividen entre presenciales y electrónicas.

Por otra parte, Elizalde no descartó la opción del PRO en estas primarias convencionales y aseguró que "aquí no se trata de estar con la calculadora en la mano, que favorece a tal o cual candidato, aquí hay un tema de convicciones".

"Esta es una decisión democrática, todos los que participen, bienvenidos sean, en la medida que obviamente formen parte de este esfuerzo unitario", puntualizó el parlamentario.

Narváez destacó apoyo del PPD

En la misma línea, la abanderada del PS, Paula Narváez, admitió que será complicado convocar a la gente para este proceso eleccionario de la centroizquierda, aunque aseguró que es fundamental para tener posibilidades de superar a la derecha.

"Creo que tenemos un escenario súper desafiante, esto no es nada fácil, convocar a votar en una primaria que no es legal, que no tiene la misma exposición pública ni la formalidad que una legal, además conquistar esos posibles adherentes que incluso pudieron haber votado el 18 de julio", acotó la candidata presidencial en el programa Estado Nacional de TVN.

Además, señaló que "es importante, de cara a la segunda vuelta, que nos anticipemos a un proyecto común, porque aquí lo que no puede pasar es que gane Sebastián Sichel o gane la derecha".

Por otra parte, agradeció que el PPD confirmara el apoyo a su candidatura presidencial tras su Consejo Nacional y pese a que no todos los dirigentes del partido estaban de acuerdo.

"Creo que eso es lo importante (el apoyo), entendiendo que estamos en una democracia, la posibilidad de tener libertad desde el punto de vista de las opiniones de algunos", indicó Narváez.

Provoste: "Que no se pongan nerviosos los de Chile Vamos"

En tanto, la abanderada de la Democracia Cristina, Yasna Provoste, reiteró que está disponible para participar de cualquier proceso eleccionario "que sea participativo" en la Unidad Constituyente.

"Soy candidata para representar los intereses y las esperanzas de millones de chilenos, no para estar preocupada en lo que se va a definir como mecanismo, eso lo tendrán que definir ellos (los partidos) y yo me voy a someter a cualquier mecanismo", destacó la presidenta del Senado, quien también solicitó que el proceso sea "participativo, democrático y que le dé garantías a quienes participan".

Mientras que, por otra parte, se desmarcó de las críticas de Chile Vamos por su labor de líder del Senado y además candidat presidencial, asegurando que "fue una decisión de la oposición en el Parlamento, de la oposición en el Senado y esto fue una decisión colectiva, por lo tanto yo también soy muy respetuosa de las decisiones colectivas".

"Tengo muy claras mis responsabilidades y que no se pongan nerviosos los de Chile Vamos", puntualizó.