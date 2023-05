Vocal de mesa llegó disfrazado de Flash y se transformó en Spider-Man: "Me enteré ayer en la noche"

A eso de las 7 de la mañana fueron citados los vocales de mesa en los locales de votación con el objetivo de elegir a los integrantes del Consejo Constitucional.

Uno de ellos es Lucas Concha, un joven que llegó nuevamente al Estadio Monumental disfrazado. En un principio, tenía un polerón del superhéroe Flash, pero abajo escondía su verdadera identidad: Spider-Man.

El joven contó que supo este sábado que le tocaba ser vocal de mesa este domingo: "Me enteré ayer en la noche. Revisé cuando salió la primera vez y decía que no era. Dije 'okey, me despreocupo' (...) Me encontré con un vecino que es el que arrienda a mi mamá y llegó la carta allá, la carta de que yo era vocal de mesa", contó.

"Las elecciones pasadas vine así para hacer un poco más dinámicas las votaciones y ahí me comprometí para venir de nuevo vestido de Spider-Man para las siguientes", agregó.

Finalmente, contó que fue preparado para el frío de esta jornada en Santiago: "Tengo primera capa, segunda capa... todo lo posible debajo".

