[En vivo] Acusación constitucional: Pardow afronta con "dolor" el riesgo de ser inhabilitado

En la antesala a que la Cámara vote este miércoles la AC en su contra por el sobrecobro de las cuentas de la luz, el exministro de Energía Diego Pardow (Frenta Amplio) admitió que "es dolorosa" la posibilidad de que pueda ser inhabilitado de seguir ejerciendo como profesor en la Universidad de Chile tras 17 años.

La Sala discute el libelo en una sesión especial iniciada a las 10:00 horas esta jornada, donde Pardow es acompañado por los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Grau (Hacienda) y Adriana Delpiano (Defensa).

Pardow decidió no deducir la cuestión previa y refutar directamente el fondo de la acusación constitucional.

Ex ministro de Energía Diego Pardow decidió NO "deducir la cuestión previa" (alegar problemas de forma) en la acusación constitucional en su contra.



En la sala de la Cámara es acompañado por los ministros Elizalde, Lobos, Vallejo, Grau y Del Piano.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) November 19, 2025

El martes, la comisión revisora del libelo votó y recomendó a la Sala aprobar el juicio político contra Pardow, que ese día asistió a la instancia para defender por qué no actuó ante el error metodológico que causó el cobro extra -desde 2017- en las tarifas eléctricas y por qué no comunicó la similar situación de Transelec, informada hace un año.

El otrora titular de Energía reiteró que ni él ni ningún ministro tienen la facultad de pedir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que haga de nuevo el cálculo de las tarifas y que era mejor hacer una auditoría para investigar el efecto del error; y que, en el caso de Transelec, enfatizó que no dio a conocer la situación mientras no tuviera datos concretos para no generar alarma en la ciudadanía.

"Es algo doloroso, (pero) no tengo ningún problema en admitirlo"

Posteriormente, a la salida de la comisión, Pardow fue abordado por la prensa sobre el presunto conflicto de interés que tiene con la empresa eléctrica a través de su pareja, Catalina Iñiguez, que supuestamente es socia del estudio jurídico que representa a la firma.

"Cumplí íntegramente con las reglas de declaración de intereses de patrimonio y, en particular, también quisiera rechazar tajantemente la existencia de un conflicto de interés respecto de mi pareja. Ella nunca ha trabajado con Transelec ni antes que yo fuera ministro ni después", contestó Pardow, cuya defensa, Francisco Cox, impugnó el cuestionamiento porque no forma parte de la AC.

"Esto es un caso entre empresas privadas que no tiene ninguna relación con la sobrevaloración de los activos por parte de Transelec y cuyo inicio y patrocinio es previo a que yo asumiera como ministro de Estado", afirmó.

Por último, reconoció que "le dolerá" perder su puesto de profesor en la Universidad de Chile, en caso de que el libelo sea aprobado en el Senado la próxima semana: "Mi vocación es la de una persona académica. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile desde el año 2008".

"Quedar obviamente inhabilitado de aquello es algo doloroso. No tengo ningún problema en admitirlo y, por lo tanto, voy a hacer todo lo posible por tratar de evitarlo", expresó.