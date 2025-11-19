[En vivo] Acusación constitucional: Pardow afronta con "dolor" el riesgo de ser inhabilitado
La Sala de la Cámara Baja discute y vota este miércoles el libelo contra el exministro de Energía debido al sobrecobro en las cuentas de la luz.
El frenteamplista rechazó deducir la cuestión previa y, acompañado en la testera por excolegas del gabinete, decidió discutir el fondo del juicio político.
"Mi vocación es la de una persona académica. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile desde el año 2008 y quedar inhabilitado de aquello es doloroso. Voy a hacer todo lo posible por evitarlo", dijo el abogado ad portas de la sesión.
En la antesala a que la Cámara vote este miércoles la AC en su contra por el sobrecobro de las cuentas de la luz, el exministro de Energía Diego Pardow (Frenta Amplio)admitióque "es dolorosa" la posibilidad de que pueda ser inhabilitado de seguir ejerciendo como profesor en la Universidad de Chile tras 17 años.
La Sala discute el libelo en una sesión especial iniciada a las 10:00 horas esta jornada, donde Pardow es acompañado por los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Grau (Hacienda) y Adriana Delpiano (Defensa).
Pardow decidió no deducir la cuestión previa y refutar directamente el fondo de la acusación constitucional.
El otrora titular de Energía reiteró que ni él ni ningún ministro tienen la facultad de pedir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que haga de nuevo el cálculo de las tarifas y que era mejor hacer una auditoría para investigar el efecto del error; y que, en el caso de Transelec, enfatizó que no dio a conocer la situación mientras no tuviera datos concretospara no generar alarma en la ciudadanía.
"Es algo doloroso, (pero) no tengo ningún problema en admitirlo"
"Cumplí íntegramente con las reglas de declaración de intereses de patrimonio y, en particular, también quisiera rechazar tajantemente la existencia de un conflicto de interés respecto de mi pareja. Ella nunca ha trabajado con Transelec ni antes que yo fuera ministro ni después", contestó Pardow, cuya defensa, Francisco Cox, impugnó el cuestionamiento porque no forma parte de la AC.
"Esto es un caso entre empresas privadas que no tiene ninguna relación con la sobrevaloración de los activos por parte de Transelec y cuyo inicio y patrocinio es previo a que yo asumiera como ministro de Estado", afirmó.
Por último, reconoció que "le dolerá" perder su puesto de profesor en la Universidad de Chile, en caso de que el libelo sea aprobado en el Senado la próxima semana: "Mi vocación es la de una persona académica. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile desde el año 2008".
"Quedar obviamente inhabilitado de aquello es algo doloroso. No tengo ningún problema en admitirlo y, por lo tanto, voy a hacer todo lo posible por tratar de evitarlo", expresó.