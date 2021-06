Cadem: Jadue y Lavín lideran preferencias, pero Provoste ganaría en segunda vuelta

La última encuesta Plaza Pública Cadem, dada a conocer este lunes, arrojó una leve ventaja del precandidato comunista, Daniel Jadue, por sobre el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, en las preferencias presidenciales. Pero tomando en cuenta una posible segunda vuelta presidencial, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), ganaría en todos los escenarios.

De acuerdo al sondeo, el también alcalde de Recoleta obtiene el 14 por ciento de las preferencias ante la pregunta "si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por cuál de los siguientes candidatos votarías?", seguido por el UDI Joaquín Lavín, con un 13 por ciento.

Más abajo está Provoste, con un 9 por ciento, quien está empatada con el precandidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

Luego, y en un triple empate, se encuentra el precandidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, con un 6 por ciento, al igual que la diputada Pamela Jiles (PH) y José Antonio Kast, del Partido Republicano.

Ante la pregunta "independiente de tu preferencia, ¿Quién crees que será el próximo presidente de Chile?", lidera Daniel Jadue (23 por ciento), seguido por Provoste (21 por ciento), Lavín (20 por ciento) y Sebastián Sichel (8 por ciento).

Además, la encuesta mostró que ante eventuales escenarios electorales de segunda vuelta, Jadue perdería contra Lavín y Sichel, pero les ganaría a Mario Desbordes (RN) y a Ignacio Briones (Evópoli).

En el caso de Yasna Provoste, el sondeo apunta que les ganaría a Jadue, Sichel, Briones, Lavín, Desbordes y Boric; mientras que en el caso de Lavín, les ganaría a Paula Narváez (PS), Boric y Carlos Maldonado (PR).

La presidenta del Senado se encuentra de visita en la Región de Coquimbo, visitando a los alcaldes electos de La Serena y Vicuña, donde fue consultada por el sondeo y sostuvo que "en esto quiero insistir, desde la presidencia del Senado nos encontramos haciendo una contribución a los problemas que hoy día enfrente la ciudadanía" y que "esas son parte de nuestras principales prioridades. Lo accesorio, como el mecanismo, es tarea de los partidos".

El diputado Boric, por su parte, reiteró que "es posible ganar: esta no es una candidatura testimonial. Nos estamos jugando para ganar estas primarias y convocar a toda la amplitud que quiere transformaciones, al mundo del apruebo, a los chilenos y chilenas que ase cansaron pero que entienden que no se puede trabajar solo con los que piensan exactamente igual a uno; uno debe tener mayor apertura para logra los cambios que uno quiere".

Y al asumir un nuevo perioso como alcalde de Recoleta, Jadue afirmó que "creo que la Cadem hace como 20 años que no le apunta a una. No hay problema, vamos a seguir trabajando y la única encuesta que nos interesa es la de la ciudadanía. Creo que la Cadem me veían en peligro en Recoleta así que no hay mucho que decir".

Encuesta Electoral Junio 2021 by Cooperativa.cl on Scribd