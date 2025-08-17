Criteria: Jara gana en primera vuelta, pero pierde en segunda ante Kast o Matthei

La encuesta Criteria publicada este domingo, correspondiente a la segunda quincena de agosto, reveló que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se encuentran empatados en el primer lugar por la carrera presidencial.

Frente a la pregunta "¿Quién te gustaría que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile después de Gabriel Boric?" Tanto Jara como Kast anotaron un 29 por ciento de las preferencias, mientras que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se mantiene en el tercer puesto con un 15 por ciento, sin anotar variaciones respecto al último sondeo de la consultora.

📊 En las menciones espontáneas presidenciales de la 2da medición de agosto de Agenda Criteria, se da un empate en primer lugar:



Más atrás aparece el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que llegó al 7 por ciento de las preferencias, seguido por Franco Parisi (Partido de la Gente), que anotó un 4 por ciento.

Con lista cerrada y si la elección fuera este domingo, en tanto, Jara aumentó un punto y lidera las preferencias con el 31 por ciento; secundada por José Antonio Kast, que se mantuvo en el segundo lugar con el 29 por ciento (+4 puntos), mientras que Evelyn Matthei se quedó con el 16 por ciento al no registrar variaciones respecto a la medición del 03 de agosto.

En cuarto lugar aparece Johannes Kaiser, que llegó al 7 por ciento (-1 punto); seguido por Franco Parisi, que anotó un 6 por ciento (-4 puntos); y Marco Enríquez-Ominami, que disminuyó un punto y se quedó con el 1 por ciento de las preferencias.

Segunda vuelta

Frente a una hipotética segunda vuelta entre Jara y Kast, el abanderado republicano obtendría la victoria con un 47 por ciento de los votos (+2 puntos); mientras que la candidata oficialista se quedaría con el segundo lugar al obtener un 35 por ciento de los sufragios (+1 punto).

En el caso de una eventual segunda vuelta entre Jara y Matthei, la candidata de Chile Vamos obtendría un 42 por ciento de los votos (+2), mientras que la abanderada oficialista anotaría un 33 por ciento (+1).