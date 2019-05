Jaime Quintana llamó al Gobierno a demostrar que "los tiempos mejores llegaron"

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), llamó al Gobierno a demostrar en la Cuenta Pública que "los tiempos mejores llegaron".

La encuesta Cadem de este domingo mostró un nuevo retroceso en la aprobación de la gestión de Sebastián Piñera llegando su respaldo al 33 por ciento, un punto por debajo al sondeo de hace una semana.

Al respecto, Quintana destacó que "el Gobierno pidió una cuenta en la noche, va a ser a las 20:45 de la tarde, hemos dado todas las facilidades", por lo que "ahora la responsabilidad la tiene el Gobierno de demostrar finalmente que eso que ocurre en las encuestas (...) se debe a problemas con el Gobierno que tiene apoyos aun más bajos que el del Mandatario, o bien se debe a que los tiempos mejores no llegaron".

"Probablemente (también) se debe a que los grandes pilares que el Presidente planteó -seguridad y crecimiento- no están siendo percibidos por los chilenos", expuso el senador de la oposición.

Oficialismo le resta importancia a encuestas

En Chile Vamos, en tanto, le bajaron el perfil a la cifra negativa y el senador Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que "esto de andar mirando todo el día la encuesta de la semana genera a veces perversión respecto de lo que realmente está en juego".

"A mí, por lo menos, no me quita el sueño que a esta altura uno pueda tener un par de puntos más o menos. Siempre gustaría tener más, pero no es de esas cosas que a uno lo hacen no dormir", comentó el parlamentario oficialista.

Para el diputado Sebastián Torrealba (RN), "hoy no es momento de mirar cifras, hoy día es momento de avanzar y apoyar al Gobierno con todo en las reformas que estamos impulsando. Este es un año de construir, empezar a desarrollar y ejecutar el programa de Gobierno".