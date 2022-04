Enrique Paris: A Izkia Siches "le falta preparación no sólo política, le falta un poco más de cultura"

El ex ministro de Salud durante los últimos meses de la administración de Sebastián Piñera, Enrique Paris, aseguró que la titular del Interior, Izkia Siches, es una persona que "le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura".

En entrevista con la revista "Sábado" de El Mercurio, el encargado de llevar la pandemia del Covid-19 en nuestro país y que dejó su cargo hace un mes y 12 días, expresó que "ya estoy recuperado, aún me siento cansado a ratos; tengo dolores musculares, a lo mejor es porque antes estaba muy tenso".

El ex titular del Minsal reveló detalles de cómo entró al Ministerio y cómo le producía "pena y preocupación" de cómo se llevaba la crisis sanitaria por parte de su antecesor Jaime Mañalich: "fue su personalidad, la forma que tenía de relacionarse lo que fue deteriorando la relación del gobierno con ellos. En esa época de pandemia se comía casi todas las noticias y él era el vocero de eso, no había más; entonces cuando el vocero comienza a tener problemas, como lo que estamos viendo ahora con la ministra Izkia Siches, se comienza a contaminar todo el gobierno".

En esta línea, respecto a Izkia Siches, ex presidenta del Colegio Médico y quien fue critica de la administración de Paris, indicó que "es una persona a la que le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad" y agrega que "creí que había aprendido, que iba a ser más prudente, que iba a pensar mejor las cosas".

Esto tras el traspié que sufrió al asegurar que un avión con migrantes expulsados se devolvió a Chile durante el gobierno de Piñera, lo que finalmente fue desmentido. Si debe renunciar o no, Paris aseguró que "tiene que pedírsela el Presidente, o ella misma renunciar si considera que está haciendo las cosas mal o dañando a su Presidente, pero yo no me meto en eso. Lo aprendí siendo ministro: pedir renuncias no conduce a nada".

Posteriormente a la polémica, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que se iba a intervenir la cartera de Interior, lo que fue catalogado como "terrible" por Paris: "que salga otro ministro del gabinete a decir que la van a intervenir es como insólito, es como si en la época mía, cuando todos me criticaban, el ministro del Interior hubiese salido a decir "la solución está en que vamos a intervenir Salud". Obviamente, que en ese caso yo habría presentado mi renuncia de inmediato, porque eso tendría que decírmelo el presidente y en privado, nunca un ministro. Eso debe haber sido muy doloroso para ella", dijo en la entrevista, en la que también abordó abiertamente su homosexualidad.

PREMIO INTERNACIONAL A LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA: "ES UN TAPABOCAS"

A principios de este mes, el Institute for Operations Research and the Management Sciences (Informs), una de las más grandes asociaciones de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile el Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia del Covid-19.

Ante esto, Paris dijo que este premio es "un tapabocas bastante importante para todos los que dijeron que no estábamos haciendo las cosas bien", y al ser consultado sobre si se hizo "justicia" luego de este galardón, indicó que "faltan muchas cosas más que hay que ir relevando poco a poco, porque nosotros nos sacamos la mugre trabajando y que nos hubiesen dicho en algún momento infelices, criminales, fue injusto". Una de dichas expresiones realizadas efectivamente por Siches.

Aun así, el profesional de la salud hizo una autocrítica a su gestión y dijo que en lo fundamental que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento "deberíamos haber sido más estrictos".

CRÍTICAS AL MANEJO DE MAÑALICH

Paris habló de su sucesor en el cargo, Jaime Mañalich, y aseguró que él "se dio cuenta" de que tenía problemas su gestión y vocería respecto a la pandemia, por lo que "dijo basta, por eso renunció. Además, estaba muy cansado", y reveló que tenía mala relación con la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Cuando arribó al Minsal "hicimos un cambio fundamental en la parte comunicacional, los dejé volar. Yo le di a la Paula todo mi apoyo, cosa que con Jaime, desgraciadamente, no tenía. Lo mismo con Arturo Zúñiga (ex subsecretario de Redes Asistenciales", apuntó, expresando que entre los tres tenían "un convivir eterno" y que "si te llevas mal, se hace invivible".

A Mañalich "no le gustaba nadie y a ella la criticaba. Tenían mala relación; eso Paula Daza lo ha dicho en muchas partes. Mira, a mí hasta su familia me agradeció el trato diferente que yo le daba, su mamá, sus hermanos, todos, su marido. Ello lo pasó muy mal", comentó.