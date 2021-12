Briones: No voté por Boric, porque es un proyecto malo para Chile, pero tampoco apoyé a Kast

El ex precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, aseguró que el silencio que mantuvo durante la campaña de la segunda vuelta era "una muestra" de que no estaba apoyando a José Antonio Kast, y afirmó que no votó ni por el Presidente electo Gabriel Boric, ni por el ex aspirante a La Moneda del Partido Republicano.

En conversación con La Tercera, el ex ministro de Hacienda aseguró que Kast "siempre hacía pensar que yo lo estaba apoyando y justamente ese silencio era una muestra de que yo no lo estaba apoyando", recalcando que "obviamente no voté por Boric, porque es un proyecto que encuentro malo para Chile, su alianza con el PC me supera y siempre fui crítico, pese a tener una buena impresión de él como persona. Y así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast".

En esta línea, justifica que el ex candidato presidencial del Partido Republicano representa una "involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna, que tenga ambición de ser gobierno no solo una vez, no solo de manera coyuntural, sino que pensando en el futuro", y lo catalogó como "un retroceso muy importante en aquello que se había ganado".

"Las señales que uno dé de apoyo también marcan cuál es la visión de futuro que uno tiene respecto de hacia dónde hay que avanzar", dijo, y agregó que él busca propuestas progresistas y que, por eso, "no me puedo traicionar a mí mismo cuando veo que hay una candidatura que en muchos aspectos es lo opuesto de eso, y que sacrifica eso. Soy muy respetuoso de quienes lo apoyaron, no pretendo darle clases de moral a nadie".

A su vez, Briones criticó los programas de gobierno de ambos candidatos, indicando que el de Boric es "maximalista y en muchos aspectos voluntarista", mientras que Kast "no tenía programa" y que, a pesar de tener a "personas excelentes" para esta labor en los últimos días de campaña, "no pueden hacer magia". "Los programas señalan una mirada de futuro, de prioridad, en una hoja de ruta. Y cuando eso no está, los resultados están a la vista", añadió.

Y continuó su crítica señalando que Kast "desdibuja de manera muy profunda lo que debiera ser la vocación de una centroderecha moderna. La cuestión aquí debiera ser cómo una centroderecha moderna, que aspira a ser gobierno, es capaz de adaptarse y evolucionar para ser la alternativa que ofrezca esa hoja de reformas bien hechas con nuestro ideal de libertad, entendiendo que la sociedad civil tiene un valor fundamental, donde el emprendimiento y el crecimiento son claves".

EL FUTURO DE EVÓPOLI Y CRÍTICAS A BORIC

"Hoy, más que sacarnos los ojos, o pelearnos, porque esto ya fue, tenemos que ver cómo nos apeamos para volver a empujar con mucha fuerza y con mucha convicción esos principios fundacionales", declaró el ex secretario de Estado respecto al apoyo de su partido a Kast, y aseguró que "vale la pena discutir respecto del camino propio", más allá de una coalición, porque -argumentó- "este es un partido que tiene una ambición de aportar una centroderecha moderna, liberal, abierta y con un profundo sentido de justicia social".

"Yo quiero contribuir a que seamos gobierno y que ojalá en cuatro años más saquemos al Frente Amplio", subrayó, y apuntó a que "voy a empujar todo lo que pueda para que Evópoli retome esa senda que fue su inspiración original", indicando que "hay que evolucionar, hay que adaptarse a la demanda de cambio. Y no nos equivoquemos, esa demanda de cambios va a seguir por la sencilla razón de que el presidente Gabriel Boric sobrevende expectativas que no va a poder cumplir, y las que sí pueda, será de manera deficiente".

Es por esto que además de maximalista, Briones dijo que Boric es voluntarista y que chocará con las expectativas: "Salir a sobreprometer es bastante injusto con las personas que pueden comprar las promesas, a sabiendas que no vas a poder honrarlas", expresó, y señaló que heredará una crisis económica.

"El programa de Gabriel Boric me parece que es malo, pero tuvo la virtud, que es lo que no tuvo el programa de Kast, de interpretar la demanda de cambio. El Frente Social Cristiano regaló esa cancha al no proponer cambios de fondo. Como tú no propones cambios, se lo entregas al otro y el otro lo hace de mala manera. Eso es malo para Chile", acotó. Pero a pesar de las críticas, Briones aconsejó que hay que "centrar las expectativas, y eso significa priorizar" y que la voluntad no basta, porque "la firme es que otra cosa es cuando uno se enfrenta al Estado real, con las restricciones reales", y que "lo que se requiere es definir prioridades. Los saltos refundacionales son la mejor receta para el fracaso".