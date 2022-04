Francisco Undurraga: Al Gobierno le falta coherencia en el discurso para instalarse bien

El jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, desestimó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric y aseguró que al Gobierno aún le falta para estar completamente instalado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado aseguró que no "tienen visto algún tipo de acusación o interpelación (contra Siches). Renovación Nacional está intentando armas una comisión investigadora, nosotros lo estamos analizando en su mérito y nuestro interés es efectivamente lo que dijo el Presidente Boric: que este Gobierno se instale y se ponga a gobernar".

"Todos requerimos de un Gobierno que le de certeza jurídica a la ciudadanía, genere paz y genere crecimiento", enfatizó Undurraga, agregando que al Ejecutivo "le falta" para poder instalarse bien: "Le falta coordinación, le falta coherencia en el discurso; una cosa es lo que dice el Presidente Boric en relación se debe ejercer todo el poder de la ley en relación a lo sucedido con los camioneros y otra muy distinta es la inacción por parte de la ministra del Interior, que finalmente es la jefa de gabinete".

La comisión investigadora "todavía no tiene las firmas, se está socializando", indicó el parlamentario e hizo un llamado a "no dramatizar una comisión investigadora, este es un derecho que tenemos los diputados y ha existido durante todo el tiempo, y es una manera de formarse una opinión... Eso no requiere una conclusión final determinada".

"Yo no me ofendería por una comisión investigadora. Nosotros la estamos estudiando con nuestros abogados, estamos viendo si tiene asidero para poder hacerlo y el lunes o martes vamos a comunicar a la bancada nuestra decisión final", insistió.

EL ROL DE LA OPOSICIÓN

Sobre el rol de la oposición, Undurraga señaló que "En Chile Vamos trabajamos en conjunto todos los días y no tenemos ninguna fricción. Evidentemente tenemos una oposición que nos toca de una forma distinta (...) Hay que reconocer también que el Gobierno ha ayudado bastante a la oposición con sus inacciones y acciones".

"Hemos tenido poco diálogo con el Gobierno... Eso el Gobierno lo sabe y la ciudadanía también. Ahora, nosotros no vamos a ser una oposición como lo fue el actual Gobierno con el (ex) Presidente Sebastián Piñera", cerró.