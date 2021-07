Ex asesora del hogar de diputado Cruz-Coke denunció despido irregular y acoso laboral de esposa

La ex asesora del hogar del diputado Luciano Cruz-Coke y su esposa Javiera García-Huidobro, denunció irregularidades en su despido durante el inicio de la pandemia de Covid-19.

Ana Mendoza contó a CHV Noticias que decidió dejar de ir a trabajar en marzo de 2020 debido a que su empleadora se contagió de Covid-19 y luego comenzaron las cuarentenas, por lo que no podía ir a trabajar debido a que los protocolos sanitarios lo impedían.

"No se podía salir, tenía miedo de infectarme o simplemente morir con la cuestión y no fui. Ella me empezó a acosar por teléfono de que tenía que ir, de que era mentira. Yo le decía 'señora no puedo ir, fui a Carabineros y me dijeron que no' (...) Esto fue un acoso durante los cinco meses que duró la pandemia", contó.

"Nos retiramos en marzo y el sueldo de marzo me lo pagó en junio", contó Mendoza, que se tuvo que acoger a la Ley de Protección del empleo en Julio.

Cuando se levantó la cuarentena, la asesora del hogar decidió volver a trabajar, pero en vez de eso recibió una carta de despido, por lo que decidió cursar una demanda contra su empleadora Javiera García-Huidobro.

"Yo lo escucho en la televisión y es una persona correcta. Yo que lo conozco personalmente, es una persona correcta (...) Pero por qué hicieron esto conmigo", reflexionó Mendoza.

Remuneraciones impagas, vacaciones pendientes, retraso en pago de cotizaciones, no entrega de liquidaciones de sueldo, incumplimiento de hora de colación, despido injustificado y el no pago de finiquito son las denuncias que la mujer interpuso en tribunales.

A través de un comunicado, la abogada de Javiera García-Huidobro dijo que la causa está en manos de la justicia y que no les parecía oportuno referirse a ella, ya que este jueves se realizará una audiencia de conciliación.