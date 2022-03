Franco Parisi demandó a ex pareja para rebajar la pensión de alimentos que no paga

El ex candidato a La Moneda por el Partido de la Gente, Franco Parisi, pidió rebajar a 9 UTM (499.833 pesos) mensuales su pensión de alimentos, ya que dijo no poder cumplir con los más de dos millones acordados por con sus mellizos.

Según dio cuenta La Tercera, Franco Parisi, quien está radicado en EE.UU., lanzó su última ofensiva judicial ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago. "Si bien tengo claros los gastos y necesidades que debo solventar, debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué", dijo el documento que presentó.

Según acusó la madre de sus hijos junto a su abogada, desde el 2011 que Parisi no paga la pensión alimenticia fijada judicialmente, por lo que tiene una orden de arraigo en su contra.

"NO COMPRENDE MI REAL SITUACIÓN ECONÓMICA"

"Debo hacer presente, atendido que mi situación económica cambió ya desde el año 2016, le comuniqué esta situación a la madre de los niños y se acordó solo pagar las colegiaturas de los niños, monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir", argumentó el ex candidato en el documento de cinco páginas en el que hizo su demanda.

"(Debido a que) el monto acordado como pago en dinero con los reajustes ya casi alcanza los tres millones de pesos y a que los gastos adicionales son extremadamente abultados, sumado a que mis ingresos mensuales alcanzan alrededor de 2.500 dólares americanos, que equivalen hoy a aproximadamente 2.000.000 (de pesos), no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales", explicó en el documento.

Además, el ex candidato se excusó apuntando a que su ex pareja "tiene una situación socioeconómica excelente, con un trabajo como ejecutiva de una de las grandes empresas del país, que le permite tener ingresos millonarios, pudiendo, en consecuencia, contribuir de mucho mejor manera que el suscrito a la manutención de nuestros hijos".

"Presto asesorías financieras de forma independiente, lo cual me permite un ingreso mensual aproximado de 2.000.000 brutos. Monto que espero pronto pueda subir y poder contribuir de mejor manera a la manutención de mis hijos", detalló el ingeniero comercial.

Finalmente, dijo que su "intención jamás será la de eludir mi rol de padre, ya que, pese a la distancia física, siempre he intentado dar todo a mis tres hijos, pero lamentablemente, la madre de mis mellizos no comprende mi real situación económica actual".