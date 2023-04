Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático mantienen roces sobre agenda de seguridad

La bancada del Frente Amplio asistió esta jornada al Palacio de La Moneda a una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar la agenda de seguridad.

Hasta la sede de Gobierno llegaron Camila Rojas, jefa de bancada; la diputada Lorena Fries (CS) y la presidenta de Revolución Democrática (RD), la también diputada Catalina Pérez.

Todo esto en medio de una serie de enfrentamientos que ha tenido la coalición oficialista de Apruebo Dignidad y el Gobierno en materia de seguridad, como lo fue con la Ley Naín-Retamal, que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista buscaban llevar al Tribunal Constitucional, sin embargo, luego desistieron.

La diputada Pérez indicó que "el acento que hemos puesto en la reunión no tiene que ver con una molestia o incomodidad, tiene que ver con cómo damos respuesta de la manera más eficiente a lo que hoy día la ciudadanía necesita, y para eso necesitamos liderazgo, coordinación, claridad en cuál va a ser la agenda del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene agenda, tiene proyectos".

"Yo nunca he sido partidaria de declaraciones destempladas por la prensa, que creo que no contribuyen al buen ánimo que -creo- debemos tener no solamente al interior de las coaliciones, sino que más bien para poner por delante lo que son los problemas de la ciudadanía", recalcó.

Desde el Socialismo Democrático, la otra coalición de Gobierno, el senador Gastón Saavedra (PS) fustigó que "los componentes de Apruebo Dignidad no tuvieron la lealtad suficiente y la comprensión del momento político-histórico que está viviendo el país y dar respuesta, por lo tanto, a una demanda sentida y urgente como es la seguridad para los chilenos y chilenas. Eso evidentemente enfocado a la posibilidad de construir una alianza y, al mismo tiempo, debilitar la posición de liderazgo del Presidente Gabriel Boric".

"La agenda de seguridad que tenga el Gobierno tiene que ser respaldada por todos nosotros. El Socialismo Democrático así lo hará y esto requiere una respuesta de carácter unitaria, acá no caben los espacios para el ideologismo", señaló el parlamentario socialista.