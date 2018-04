Cariola, Vallejo y Boric ventilaron sus diferencias respecto al diálogo con Piñera

Como pocas veces desde que están en el Congreso, quienes en algún momento fueran considerados los principales representantes de la "bancada estudiantil" salieron este martes a ventilar sus diferencias de mirada y estrategia política frente al diálogo pro "acuerdos nacionales" convocado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Abrió los fuegos la diputada comunista Karol Cariola, quien a través de Twitter alegó que "Piñera montó (una) tremenda parafernalia con su Mesa de Infancia con G(abriel) Boric incluido", sin que "hasta ahora" se haya observado ninguna clase de avance en la agenda de esta área en el Congreso.

S.Piñera montó tremenda parafernalia con su Mesa de Infancia con G.Boric incluido!Hasta ahora:1-No se presenta ningún proy. de ley 2-Ministro https://t.co/ufnR0W0piy no va a la comisión 3-No pone urgencia a PDLs fundamentales como el de Garantías de derechos de la Niñez 🤷🏻‍♀️ — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) 9 de abril de 2018

"La gracia del espacio de trabajo es que los proyectos de ley se presenten después del debate que allí se dé, para poder priorizar en conjunto con sociedad civil", respondió Boric, antes de disparar: "Si ustedes no quieren participar ok, pero no torpedeen diálogo de quienes sí queremos (donde además hay PPD y PR)".

La gracia del espacio de trabajo es que los proyectos de ley se presenten después del debate que allí se de para poder priorizar en conjunto con sociedad civil. Si ustedes no quieren participar ok, pero no torpedeen diálogo de quienes si queremos (donde además hay PPD y PR). https://t.co/cHp2pEFgzC — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 10 de abril de 2018

"No estamos torpedeando nada simplemente no somos parte del diseño de la derecha", respondió Cariola al "estimado @gabrielboric".

Luego se sumó a la disputa Camila Vallejo, quien señaló enrostró al líder del Movimiento Autonomista el no haber estado "dispuesto a llegar a acuerdos" durante el pasado Gobierno en ámbitos como la gratuidad y el aborto en tres causales, pero que ahora sí lo hace "con un Gobierno sin visión de derechos humanos, como muestra su política migrante y trato a niñ@s trans".

Entiendo que no hayas sido parte del debate legislativo de infancia del Gobierno anterior, pero hay 4 proyectos aprobados y otros 3 -uno de ellos el de garantías de derechos de la niñez- que requieren ser tramitados cuanto antes. Y este "diálogo" sólo está postergando ese debate — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 10 de abril de 2018

"Te deseamos suerte en el camino que decidiste tomar", agregó, sugerente, la ex presidenta de la FECh dirigiéndose a quien fuera su sucesor.

Además de excluir a la sociedad civil. De todas formas seguiremos estando disponibles a trabajar desde el Congreso en todas las medidas que mejoren la situación de los niños y niñas del país y te deseamos suerte en el camino que decidiste tomar. — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 10 de abril de 2018

El diputado por Magallanes aseguró que sí votó a favor de la propuesta de la administración Bachelet para las tres causales, y "lo mismo en AUC, voto extranjero, parte importante de ley de inclusión, entre muchos otros".

"En infancia se requiere acuerdo transversal en conjunto con sociedad civil y eso empujaremos desde todos los espacios", remató.

En aborto 3 causales votaos a favor de propuesta de pdta Bachelet. Lo mismo en AUC, voto extranjero, parte importante de ley de inclusión, entre muchos otros. En infancia se requiere acuerdo transversal en conjunto con sociedad civil y eso empujaremos desde todos los espacios. https://t.co/W6zUWL8fLz — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) 10 de abril de 2018

"Más altura de miras"

Más tarde se metió a la pelea Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas, quien consideró "increíble que, tras el triunfo de Piñera, para @gabrielboric la participación del movimiento social, que antes era una condición para participar y legimitar mesas de trabajo, ya no lo sea".

Increíble que tras el triunfo de Piñera, para @gabrielboric la participación del movimiento social, que antes era una condición para participar y legimitar mesas de trabajo, ya no lo sea. — Camilo Sánchez (@CamiloSanchez_P) 10 de abril de 2018

"Más altura de miras", reaccionó Boric, asegurando que la "participación de la sociedad civil es esencial" para el Frente Amplio.