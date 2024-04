Desde el Frente Amplio critican precandidatura de Comunes: Acusan violencia de género

Un nuevo quiebre se vive entre "las dos almas" del Frente Amplio, esta vez por la inclusión del presidente regional de Comunes en Valparaíso, Bernardo Álvarez, en la primaria por la alcaldía de Cartagena.

Tras cerrarse el pacto electoral entre el oficialismo y la DC, los colectivos feministas de Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS) en la Región de Valparaíso, así como la directiva local de CS expresaron su "profundo repudio" a la decisión..

Esto "debido a que a raíz de su conducta ha quebrantado los principios éticos y valores que rigen a los partidos que se declaran feministas. Hemos tenido conocimiento de las acciones de violencia de género ejercidas y ante estas acusaciones se levantó la alerta", detalla un comunicado.

"Como feministas nos parece inaudito que a pesar del rechazo a su candidatura por parte de Convergencia Social y Revolución Democrática, Comunes decida continuar con la misma. Ante esto, exigimos al señor Álvarez y a Comunes que depongan su candidatura, ya que como feministas no estamos dispuestas a ceder ni un centímetro de espacio a quienes han vulnerado la tranquilidad de nuestras compañeras", sentenciaron los colectivos.

Para los grupos, "cuando decimos que los agresores no deben estar en cargos públicos ni en candidaturas, nos referimos a todos los sectores, incluido el nuestro", remató el comunicado.

"Fui demandado por violencia psicológica y económica, lo que fue desestimado"

A través de redes sociales, Bernardo Álvarez informó de su inscripción como candidato para la primaria cartagenina, además de detallar que "estoy viviendo un proceso de separación que no ha estado exento de dificultades, y si bien hasta ahora no me he referido a la situación públicamente, en este contexto creo que no puedo, ni debo obviarlo".

"Mantengo en regla el régimen de visitas y pensión. Fui demandado por violencia psicológica y económica, lo que fue desestimado por el Juzgado de Familia de San Antonio. Actualmente junto a la madre de mi hija estamos en un proceso abierto de mediación para tomar acuerdo de temas que no tenemos resueltos, pero espero resolvamos", dijo.

Además, agregó que "a raíz de que he sido expuesto públicamente, presenté una autodenuncia al Tribunal Supremo del Partido Comunes, de modo que la situación sea revisada por la justicia partidaria. Finalmente quiero aclarar que personal y colectivamente (mediante la institucionalidad del partido) he mantenido conversación constante con los partidos del FA".