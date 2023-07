Diputada Ñanco aseguró que acusación sobre robos a ministerios fue "una opinión política personal"

La diputada Ericka Ñanco (RD) señaló que sus dichos emitidos por Twitter, donde apuntó que robos a ministerios fueron realizados por "delincuentes vinculados a partidos de derecha", fueron una "opinión política personal".

En entrevista con CNN Chile, la parlamentaria por la Región de La Araucanía se refirió al polémico tweet publicado el miércoles sobre la presunta vinculación de delincuentes con partidos de derecha con el robo de computadores de dependencias del Gobierno.

Las declaraciones generaron distintas reacciones como que la directiva de Revolución Democrática no respaldaran los dichos, y desde Renovación Nacional entregaran un oficio al fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar que se cite a declarar a Ñanco, con el fin de recabar información que tendría.

Robos coordinados a distintas reparticiones de gobierno, realizados por delincuentes vinculados a partidos de derecha. Parlamentarios del sector sorprendidos en delitos flagrantes contra el presidente y ministros. Esto no es oposición, es un boicot de la derecha igual que el 73 — Coca Ericka Ñanco Diputada ✴️🇨🇱 (@ericka_nanco) July 26, 2023

Días después, la diputada reafirmó sus dichos en televisión y señaló que "sostengo mi declaración, puesto que es un comentario político de Twitter, utilicé -por supuesto- mis redes personales para hacerlo. En ningún caso estoy culpando a nadie en específico, ni a nadie en particular. A ningún presidente de partido, a ningún partido (...) simplemente esto ser enmarca en la seguidilla de acciones que han venido ocurriendo a lo largo del último tiempo".

"De partida la carta injuriosa que envía la UDI calumniando tanto al ministro Jackson como a nuestro partido, Revolución Democrática, diciendo que éramos nosotros quienes estábamos ocultando información, cuestión que es totalmente falsa y de todas formas, hay una investigación al respecto", apuntó.

Asimismo, explicó que "en lo personal yo sigo sosteniendo mis declaraciones, cuestión por las cuales me hago cargo de manera particular, no fue una decisión de bancada, sino simplemente es una opinión personal que responde a cómo han estado operando ciertos grupos de extrema derecha y algunos grupos que realmente han llamado, o sea, hoy un grupo afuera de La Moneda estaba pidiendo un golpe de Estado y ese tipo de cuestiones son cuestiones que atentan contra la democracia en nuestro país y que en este caso, a mí, en lo personal, me parece bastante extraño que exista una secuencia tan rara de robos de computadores a instituciones de manera coordinada".

PRUEBAS

La legisladora, al ser consultada por pruebas o antecedentes que manejaría para sostener que los robos estarían vinculados a partidos de oposición, respondió que "esto se enmarca en una opinión política personal y también se enmarca en cómo han estado surgiendo nuevos antecedentes".

"Yo no estoy culpando a nadie, a quien le quiera caer el poncho que se lo ponga, y en ese sentido quienes creen que están siendo aludidos, los partidos que sean tendrán que tomar sus acciones al respecto. Yo no estoy hablando en particular de ningún partido, tampoco de ninguna persona, no estoy hablando de nadie, pero sí parlamentarios de derecha han estado culpando al ministro Jackson de que ha sido él quien ha estado robando computadores, eso sí es una calumnia", insistió.

Asimismo, apuntó también a las acusaciones de la oposición, señalando que "creo que acá durante mucho tiempo hemos estado aguantando o esperando que los partidos de derecha imputen delitos hacia nuestros sectores, del Frente Amplio, de manera sesgada y de manera muy injuriosa".