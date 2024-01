Espinoza: Fue "un tongo" ese robo y deben investigar al "entorno de Jackson"

El senador socialista Fidel Espinoza, quien ha sido crítico de la gestión del Gobierno frente al caso convenios, y especialmente del exministro Giorgio Jackson, insistió en que el robo de 24 computadores y una caja fuerte en las dependencias de Desarrollo Social, ocurrido en julio pasado, fue un "tongo".

El parlamentario, que llamó la atención dentro del oficialismo al exigir la renuncia de Jackson por ese episodio -que se concretó en agosto pasado-, afirmó en "Profundidad de Campos" de TV Senado que "no creo nada el tema del robo".

"El entorno de Jackson debe ser investigado y eso no es imputarle a él ningún delito. Fue un tongo ese robo y eso lo voy a seguir diciendo, aunque Jackson quiera que yo le pida disculpas", agregó Espinoza.

En diciembre pasado, el fundador de RD presentó una demanda en su contra por daño a la honra y difamación, pues el senador lo acusó de ser el "líder de la banda" detrás del robo, lo que a juicio de Espinoza, demuestra el "egocentrismo" de Jackson.

"Él no puede sentirse fuera del Gobierno. No puede sentir que va a trabajar al mundo privado. Cree que el Estado le debe algo a él, y eso es una equivocación", acotó.

Además, afirmó que los desencuentros con Jackson se remontan a su tiempo como ministro de la Segpres, debido a su manejo del proceso constituyente: "No nos escuchó cuando le dijimos 'vamos a perder el 4 de septiembre si tú no logras decirles a tus constituyentes que se están excediendo'. No sólo con el cierre del Senado, ellos querían refundar el país", remarcó.

La demanda presentada por el exministro afirma que el senador tiene una "fijación" con él, dando cuenta de sus constantes menciones de Jackson en redes sociales.

"ME QUISIERON CALLAR"

Por otro lado, Espinoza aseguró que dentro del oficialismo "me quisieron callar cuando partió el caso convenios. Me dijeron 'dejémoslo ahí en Democracia Viva', y yo dije no, aquí hay más involucrados. Y el tiempo me terminó dando la razón".

No obstante, aclaró que si bien "he sido crítico con el Gobierno con algunas actuaciones, mis votaciones en el Parlamento siempre han estado en la línea del Gobierno. Tengo una lealtad con el Presidente y con el país, por sobre todas las cosas".

"Cuando sólo fiscalizas al del frente no estás actuando bien (...) cuando un país se corrompe como está corrompido Chile, se corrompe la democracia y también es una violación a los derechos humanos, porque se roba la plata a la gente más humilde, la gente que vive en los campamentos", remató.