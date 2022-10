Gobernador de Tarapacá renunció a la tienda oficialista Comunes

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, anunció este sábado su renuncia a Comunes, partido del Frente Amplio y parte de la coalición oficialista Apruebo Dignidad.

A través de un comunicado, la autoridad regional indicó que su salida del partido se debe a que su "atención y preocupación" es en Tarapacá y que pertenecer a un partido político hace "mezquino" el proyecto a desarrollar.

"He asumido la tarea desde el año 2021 al llegar al cargo de Gobernador, por mandato ciudadano, de construir una Tarapacá digna, equitativa en lo territorial, innovadora en su desarrollo, respetuosa del patrimonio cultural que poseemos y del medio ambiente que nos rodea y participativa, sobre todo participativa. Este compromiso siempre ha estado por sobre cualquier otra consideración o estrategia", puntualizó Carvajal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Miguel Carvajal (@jose_miguel_carvajal)

En esta línea, indicó que "en los caminos, barrios y sectores he aprendido mucho, he conocido mucho y a muchos, pero por sobre todo he descubierto en todos, un amor inmenso por Tarapacá".

"Esto es lo más potente que he recibido en este último tiempo y es lo que me ha llevado a entender que el pertenecer a un partido político y a una coalición, hace que, muchas veces, el proyecto que queremos desarrollar sea mezquinamente reducido a opiniones o pareceres coyunturales que nos alejan de los grandes principios y planes que componen nuestro programa de trabajo", advirtió en el escrito.

Carvajal afirmó que aunque está "muy agradecido del apoyo recibido de mi partido Comunes y del Frente Amplio", ha llegado la hora de "dar un paso al costado y concentrarme en construir con todos quienes se sientan llamados a participar, un proyecto de gestión que iniciamos en el Tamarugal y al que le dimos cuerpo cuando construimos el Gana Tarapacá".

Finalmente, reiteró su "apoyo y compromiso con el Presidente Gabriel Boric y con los cambios propuestos en el programa de Gobierno. Estar en política es aprender a buscar acuerdos y encontrar puntos de unión con otros sectores".

"En ese espacio y en esa tarea seguiremos entregando nuestro esfuerzo en buscar lo mejor para Chile y nuestra región", cerró.

La renuncia del gobernador se suma a la salida de 170 militantes de Comunes el pasado 14 de octubre, entre ellos el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya.