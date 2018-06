Jackson: En el Frente Amplio no podemos seguir con estos errores si queremos ser Gobierno

Luego de que el Movimiento Autonomista (MA) congelara por tres meses su relación bilateral con Revolución Democrática (RD), el diputado Giorgio Jackson enfatizó que si el Frente Amplio quiere ser Gobierno "no podemos seguir con este tipo de errores ni teniendo estas disputas internas".

El quiebre se produjo luego de que fuera suspendido el militante del MA Alfonso Mohor de la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y de la vocería de la Confech, tras ser acusado de encubrir un caso de acoso laboral a una funcionaria de la casa de estudios.

La situación, a ojos del Movimiento Autonomista, se trató de una maniobra de Revolucón Democrática, por lo que decidieron suspender su relación.

Frente a esta situación, Giorgio Jackson, uno de los líderes del Revolución Democrática, sostuvo al diario La Tercera que "que hacia afuera lo que se comunica es un ruido innecesario al interior del Frente Amplio. Si queremos ser Gobierno no podemos seguir cometiendo este tipo de errores ni teniendo estas disputas internas."

"En las primeras semanas mi impresión es que tuvimos muy poca articulación", reconoció el legislador, planteando que "las ideas preconcebidas que teníamos los unos de los otro quizás estaban muy llenas de prejuicios y hemos podido formarnos mejores opiniones de las personas que componen esa bancada" y que los recientes episodios agridulces "tenemos que anotarlos, seguir revisándolos".

"Quienes no quieren que nosotros seamos protagonistas de un futuro Gobierno o protagonistas dentro del sistema político tienen muchísima fuerza, historia, experiencia, y si no logramos aprender rápido, si no tomamos lecciones de los episodios que nos van pasando, donde evidentemente hemos cometido errores, nos vamos a quedar estancados", agregó.

"Asumimos que hubo una desproporción en lo que sucedió" en la FECh.

Jackson comentó que la lección es que "institucionalmente como partido no podemos inculcar en nuestra militancia que las relaciones políticas con otros miembros que formen parte de nuestra coalición sean solo instrumentales para los momentos de elecciones: tiene que ser una conversación fluida durante todo el año".

"En este caso, como partido, asumimos que hubo una desproporción en lo que sucedió, y cuando se van dando esos gestos y se conversa se puede retomar un camino de diálogo", acotó.

"Si es que uno lo piensa hacia adelante, parecería inexplicable que pudiésemos volver a cometer una seguidilla de errores que nos lleven a una situación como la que describes. Por lo tanto, hechas las autocríticas, creo que lo de la Universidad de Chile generó más controversia, porque nosotros nacimos como fuerza dentro de la lucha estudiantil. No es un espacio cualquiera", aseveró.