Jorge Sharp renunció a Convergencia Social tras conflicto con Boric por acuerdo constitucional

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, renunció este viernes a Convergencia Social, la colectividad que compartía con Gabriel Boric, a menos de 24 horas de que éste suscribiera, a título personal, el "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución" junto a la mayor parte de los partidos políticos de país.

El diputado Gonzalo Winter admitió que hay molestia en Convergencia Social (no en él) por la firma de Gabriel Boric en el acuerdo por una nueva Constitución. El partido aún analiza los efectos del quorum de 2 tercios. "Por lo pronto, su firma lo representa a él". @Cooperativa

Sharp y Boric -dos de las principales figuras del Frente Amplio- habían tenido un duro intercambio en las redes sociales, luego de que el primero cuestionara el citado Acuerdo, por no considerar, indicó, la opción de la asamblea constituyente; reclamo que fue contestado frontalmente por el diputado.

Jorge, a un vaso tu le puedes llamar cuchara, pero eso no hace que deje de ser un vaso. Enredarnos en la semántica ante una instancia 100% electa para el único fin de redactar una nueva Constitución es, de hecho, una Asamblea Constituyente. Ahora tod@s juntos a trabajar por ella!

El jefe comunal también tuvo un encontrón virtual con Constanza Schönhaut, otra dirigente de Convergencia Social, quien a raíz del mismo tuit lo acusó de no haber leído el Acuerdo, le atribuyó "pequeñez" y afán de "desinformar".

Desinformar no es expresar posición política. Los puntos que aludes no definen si es una AC o no, decirlo así es mañoso. Ahora bien, varios puntos que dices PUEDEN y DEBEN avanzar, pero para eso hay que remar para el mismo lado.