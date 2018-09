Mayol por disputas en el FA: Estamos poco dedicados a construir un proyecto político

El ex precandidato presidencial del Frente Amplio, el sociólogo y académico Alberto Mayol, se refirió a la actualidad del bloque y a las críticas cruzadas que se han generado por diversos temas admitiendo que se han cometido errores y que no se están abordando los temas importantes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el militante del Movimiento Democrático Popular (MDP) manifestó además que las diversas "almas" que conviven en la coalición se transforman en una situación de difícil convivencia.

"Estamos muy poco dedicados a los temas que me parecen más profundos, más relevantes, más interesantes hoy día, no veo que estemos preocupados de construir un proyecto político en términos de bajarlo de los conceptos solamente", dijo el académico.

"Es grave para nosotros en la interna, esto no puede seguir ocurriendo porque nos evita trabajar en las cosas que tenemos que trabajar, porque hoy día deberíamos estar preocupados de ver cómo operacionalizamos el programa de Beatriz Sánchez para efectos de nuestro próximo potencial gobierno, la próxima vez, con todo lo que se sacó de votos con un año de trabajo podría ser que perfectamente lleguemos al Gobierno y tenemos que estar preparados", recalcó.

La renuncia del diputado Vlado Mirosevic (PL) de la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara acusando presiones desde el MDP, la renuncia de Pamela Jiles de la comisión de Familia apuntando a los votos de militantes del propio Mirosevic y del diputado Renato Garín (RD) a favor de una sanción en su contra en la comisión de Ética por su episodio con Ignacio Urrutia, una columna de Mayol dedicada a Gabriel Boric y las diferencias en el bloque en cuanto a la política internacional, han ayudado a generar esta convulsionada actualidad.

En esta lógica, el académico llamó a Giorgio Jackson y Gabriel Boric a liderar el bloque en este pedregoso transitar y desestimó que la ex abanderada presidencial Beatriz Sánchez tenga que asumir ese liderazgo.

"Evidentemente quienes forjaron la conducción del Frente Amplio desde el punto de vista de los rostros del mismo son Gabriel Boric y Giorgio Jackson, evidentemente son ellos los llamados a conducir y me parece importante que en momentos como este ellos asuman la relevancia de tomar en las manos el desafío y no considerar que los problemas son de otros", sostuvo.

"A Beatriz se le convocó ya formado el FA, ya constituido, ya configuradas las estructuras, se le convocó para ser candidata presidencial, tenemos con ella como coalición una deuda más que pasarle una exigencia política y no podemos pedirle a ella que se haga cargo de resolver problemas que además ella no procuró. Estos problemas han sido procurados por las mismas estructuras políticas del Frente Amplio y no por la candidata presidencial que tuvimos", explicó.

Pese a todo, el sociólogo calificó como normales las diferencias al interior del Frente Amplio y de todos modos las valoró.

"(Hay diferencias) como todas las coaliciones, si las coaliciones por algo son coaliciones y no son partidos, los partidos son homogéneos, pero las coaliciones son diversas, incluso hay partidos que son bastante diversos y es parte de su propia estructura", comentó.

"Se entiende que hay diferencias que existen, y que han existido siempre y que siempre las reconocimos como valiosas, nunca lo vimos como un problema. Nunca ha habido un problema en que esté dentro del Frente Amplio, un movimiento que evidentemente está vinculado a la izquierda, fuerzas como el Partido Liberal que evidentemente no es de izquierda, no hay ningún problema", enfatizó Mayol.

Tambipen asumió que "se están cometiendo muchos de los errores que criticábamos y sin haber recibido las presiones y las dificultades que muchas veces se cometieron en la historia política nacional, pero aquí de la nada".

Finalmente Mayol ve que hay quienes en el Frente Amplio pretenden generar un quiebre.

"Hasta donde entiendo, la discusión en términos de contenido que ha habido podría dar para alguna diferencia en un congreso ideológico que quedara zanjada con lo que ocurrió todo el tiempo, porque todas estas diferencias se vieron el año pasado para el programa de Beatriz (Sánchez) y se zanjaron, y sencillamente con eso bastó. Sin embargo, este año hay quienes señalan que esto podría conducir a un quiebre. Me da la impresión que hay quienes quiere forzar un quiebre y la lógica que conduce a eso implica un error para el Frente Amplio", concluyó.

Depolo: "No creo que acá haya un riesgo de quiebre"

Por su parte, el ex jefe de campaña de Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo (RD), afirmó en El Primer Café de Cooperativa que se requiere de un debate interno, un congreso del bloque, y descartó que exista un peligro de quiebre en el Frente Amplio.

"No creo que acá haya un riesgo de quiebre", aseguró.

Indicó que "lo importante es que nos sentemos en un congreso del Frente Amplio (...) tenemos que tomar definiciones entre todos que nos permitan dirimir algunas cuestiones, porque por lo menos nosotros, desde Revolución Democrática, no estamos disponibles para seguir haciendo alianzas con personas que relativicen la defensa de los derechos humanos".

Esto en referencia a la diputada Claudia Mix (Poder Ciudadano), quien hace unas semanas dijo "no creer que se violen los DDHH" en Nicaragua.

Depolo advirtió que "si no nos damos el debate interno (en el Frente Amplio), no vamos a poder enfrentar las próximas elecciones".