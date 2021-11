Renunció el presidente de Comunes tras denuncia de millonarios pagos en campaña de Karina Oliva

Jorge Ramírez renunció este miércoles a la presidencia del Partido Comunes, colectividad que ayudó a fundar en el año 2019, tras los cuestionamientos que generó la revelación sobre millonarios pagos al equipo de asesores de la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva.

El sociólogo fue uno de los siete colaboradores de la ex postulante frenteamplista al sillón capitalino, quien ahora postula al Senado, que presentaron boletas que suman 137 millones de pesos en la rendición ante el Servicio Electoral por sus labores en la campaña.

La información fue publicada esta tarde por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), en un reportaje que comparó los montos de esas boletas con prestaciones similares y encuentra que solo son parecidas a montos de asesorías en la campaña presidencial de 2017.

Tras conocerse la información, desde el Frente Amplio -liderados por el candidatos presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric- criticaron la millonaria cifra y exigieron que se realice una investigación, señalando que los antecedentes dados a conocer son graves.

Además, las vicepresidentas de Comunes Emilia Schneider y Carolina García, junto a la diputada Camila Rojas y a la aspirante a la Cámara Baja Doris González, pidieron, a través de una declaración pública, la comisión de Ramírez y de la secretaria ejecutiva, Camila Ríos, quien también fue nombrada en el reportaje.

"Durante estas horas Karina (Oliva) me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel (Boric)", anunció el ahora ex timonel a través de su cuenta en Twitter.

No obstante, Ramírez negó haber cometido una ilegalidad. "Lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el Servel", afirmó.

Oliva, en tanto, defendió en un comunicado que en su campaña se cumplieron todos los requerimientos del Servel; tildó la denuncia como una "aprovechamiento político" y dijo estar disponible para "aclarar lo que sea necesario".