Servel solicitó a Revolución Democrática que aclare aportes de sus parlamentarios

El Servicio Electoral anunció que fiscalizará los aportes que recibe Revolución Democrática por parte de sus parlamentarios, a raíz de la denuncia del diputado Renato Garín (ex RD), quien reveló que los legisladores del partido "no donan la mitad de sus sueldos" -como supuestamente sostienen-, sino que dichas platas van a un fondo común para financiar las campañas de la tienda.

El tema ha estado en boga en el Congreso en la última semana y se ha tomado varios debates, con la derecha cuestionando constantemente a la colectividad frenteamplista, planteando dudas sobre al le "legalidad" de los aportes y criticando que, según ellos, las principales caras visibles de RD decían que "donaban" parte de sus dietas.

El diputado Giorgio Jackson, principal figura pública del partido, ha acusado una "tergiversación" de la situación, respecto al acuerdo existente en RD, y sostiene que ha transparentado reiteradamente los aportes: "Esto es algo que desde el 2014 yo he puesto, no solo en mi página web de manera explícita, sino que lo he dicho más de 14 veces en entrevistas, ya sea en radio, televisión y prensa escrita", expuso este lunes en Cooperativa.

En este marco, el director del Servel, Raúl García, afirmó que "solicitará al partido el detalle y respaldo de la cuenta de ingresos, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 39 de la Ley 18.603 de Partidos Políticos, en lo que concierne al máximo de aporte anual para afiliados y no afiliados, junto con la respectiva emisión, contabilización, integridad y veracidad de los recibos de aportes de 2019", publica hoy El Mercurio.

El Servel también oficiará Jackson para que "aclare los montos de sus aportes al partido RD".

García explicó que el organismo "fiscaliza los aportes de afiliados y no afiliados a los partidos, en cuanto se deben ajustar a los máximos legales. En este contexto, el Servel ofició al partido RD para que informe respecto de los aportes 2019 de los diputados del partido, para revisar el cumplimiento de los límites legales establecidos".

En tanto, según el rotativo, en la directiva de la tienda frenteamplista detallaron que los 3,4 millones de pesos que sus parlamentarios les aportan mensualmente se desglosan en 1,1 millones de pesos para gastos operacionales de la colectividad, 1,8 millones de pesos para el trabajo parlamentario y 578 mil pesos que son depositados por cada congresista en una cuenta personal, como ahorro para financiar futuras campañas políticas.

Por su parte, los diputados de la UDI Juan Coloma y Gustavo Sanhueza y los RN Paulina Núñez y Sebastián Torrealba oficiaron a la Comisión de Ética de la Cámara Baja para que analice el caso.