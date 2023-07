Tribunal Supremo de RD suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez

El Tribunal Supremo de Revolución Democrática anunció la decisión de suspender la militancia de la diputada Catalina Pérez, de forma preventiva, mientras se investiga el escándalo por los dineros entregados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

Dicha ONG es representada legalmente por Daniel Andrade, ahora expareja de Pérez, quien se adjudicó -a través del exseremi y exjefe de gabinete de la parlamentaria, Carlos Contreras- convenios por 426 millones de pesos sin participar en un concurso público.

Frente al caso que complica al propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric y en especial a los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson, este jueves Revolución Democrática anunció la decisión de su tribunal supremo.

En un comunicado de la colectividad informaron que "se declaró admisible la petición acordada por el Consejo Político Nacional, imponiendo la medida cautelar correspondiente a la suspensión de militancia de la diputada, mientras dure el procedimiento. La resolución fue aprobada por votación unánime por parte de las y los ministros en ejercicio".

El fin de semana, Pérez -que presentó el lunes una licencia médica que la mantendrá alejada de sus labores legislativas- criticó duramente al actual presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, a quien consideró "errático, cambiante" y lo acusó de haber "faltado a la verdad" sobre este caso.

Asimismo aseguró que no renunciaría a Revolución Democrática "por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta. No tengo nada que ocultar. Como siempre lo he hecho, he respondido por mis actos y lo seguiré haciendo".