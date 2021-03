FRVS promete expulsar a militantes que tengan nexos con Aguilera en San Ramón

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, aseguró este martes que no tendrá "dobleces" para enfrentar posibles vínculos de militantes con la narcopolítica, tras la aparición de un reportaje que detalla los presuntos nexos de algunos de los candidatos del partido con estas actividades en la zona sur de Santiago.

"Este es un partido nuevo y tiene su historial limpio" y "si hay algún error, se corrige, pero no vamos a aceptar ese tipo de situaciones", aseveró Mulet luego de que el diario La Tercera revelara que la colectividad le dio cupos para competir como alcaldes o concejales a varios de los asociados al jefe comunal de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (ex PS), quien es cuestionado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

De hecho, la semana pasada la FRVS decidió la expulsión del responsable de esas candidaturas en la Región Metropolitana, Juan Droguett.

"Hay una denuncia que hace un matutino del cual nosotros tomamos nota y de inmediato pasamos los antecedentes al Tribunal Supremo respecto del coordinador de la Región Metropolitana y no les quepa duda de que si hay algún vínculo no va a quedar ninguna persona relacionada con ese tipo de situaciones", afirmó Mulet.

"Nosotros no tenemos dobleces en esto, aquí no va a quedar nadie vinculado con el narcotráfico en la FRVS. Pasaremos al Tribunal Supremo, que tiene que ejercer y permitir a las personas el uso de sus derechos a la debida defensa y se va a sancionar como corresponde, no se equivoquen en eso", agregó.

Sin perjuicio de lo anterior, el diputado advirtió que "detrás de esto también hay propósitos políticos, creo que hay que separar la paja del grano (..), acá hay gente que está tratando de sacar las castañas con la mano del gato", haciendo referencia a la aparición en el artículo de La Tercera del candidato a alcalde de La Granja, Claudio Arriagada.