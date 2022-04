Galli: El PC y el Frente Amplio nunca distinguieron entre protesta social y violencia

El ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó al Frente Amplio y al Partido Comunista -actual coalición de gobierno- asegurando que nunca distinguieron entre protesta social y delincuencia, lo que llevó a que la ciudadanía "no les crea".

En conversación con La Tercera, Galli manifestó que "no nos corresponde a nosotros, las autoridades salientes, hacer evaluaciones, pero sí dar cuenta de lo difícil que es la gestión de gobierno y eso se ha notado particularmente en Interior. Ahí cualquier error genera gran impacto ciudadano. Las palabras, las señales, los silencios, tienen un impacto".

Al hablar sobre la "crisis del Estado", Galli recuerda que "hicimos un diagnóstico con el Consejo para la Reforma de Carabineros que convocó el Presidente Piñera, donde hicimos una reflexión: hay algunas causas que son locales, como las vinculaciones de Carabineros con algunas comunidades que son altamente problemáticas, lo ocurrido en La Araucanía, el fraude en Carabineros, pero además, y sobre todo después del 18 de octubre del 2019, una validación de la violencia por parte de algunos sectores políticos".

"Aquí tenemos tweets, discursos, que lo único que hacían eran validar el actuar violento. Ellos nunca distinguieron entre la protesta social y los delitos", plantea.

"El Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) nunca distinguió entre la protesta social y la delincuencia. Y hoy, cuando pretenden hacer esa distinción, la ciudadanía no les cree. Esto no fue solo cuando eran oposición ¿Cuáles fueron las prioridades del gobierno en materia de seguridad? Retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), urgencia al proyecto de ley que declara impune a quienes cometen delitos similares a los que rechazan hoy día y, por último, la reacción dubitativa al actuar de un policía en una manifestación que debe hacer uso de su arma en la Alameda, donde no se le respaldó hasta pasado varios días", continuó la ex autoridad.

Galli añadió que "han cambiado de manera radical su postura frente al actuar policial: cuando eran diputados firmaron un proyecto de ley para derogar la LSE y hoy que son ministros, la usan; o cuando se felicita a Carabineros para su día, también, porque antes hubo mensajes llamando a protestar con más fuerza contra ellos. Hay un cambio que parecer difícil de creer, pero que da cuenta del rol que deben cumplir las autoridades cuando están a cargo del orden público".