Gaspar Rivas: El Partido de la Gente se ha resquebrajado por falta de sustento político

El diputado Gaspar Rivas confirmó que apelará la resolución de un tribunal disciplinario que lo expulsó del Partido de la Gente por falta de "educación y madurez" para militar en la tienda liderada por el ex candidato presidencial Franco Parisi.

El martes se conoció que el Tribunal Regional de Valparaíso del PDG falló en contra de Rivas, denunciado por ocho militantes luego de haber protagonizado sendas polémicas en la denominada "mesa paralela" constituyente, cuando tuvo que ser sacado de la sala, en octubre pasado, y en una comisión parlamentaria, donde insultó a dos compañeros de partido, en noviembre.

"Voy a hacer uso de mi derecho a la apelación para que sea el Tribunal Supremo Nacional del partido el que defina si corresponde o no la aplicación de esta sanción, que a mi juicio no corresponde", dijo el diputado, autodenominado "sheriff contra la delincuencia".

De todos modos, dio su opinión sobre el quiebre que ha tenido la tienda en los últimos meses, luego de la primera gran crisis que vivió a inicios de octubre en el marco de la elección de la mesa directiva de la Cámara Baja, y a propósito de la cual había ponderado la opción de salirse de la colectividad.

"No es que el partido tenga una fractura, sino que se generó porque las expectativas fueron muy altas, creció de una manera exponencial. Faltó una base; no significa que no tenga una base de militancia o apoyo electoral, sino que creció tan rápido que se generó una falta de sustento político y que en definitiva terminó generando los resquebrajamientos que se produjeron", planteó.

"DISMINUIDO, SIN COMPONENTE IDEOLÓGICO NI FORMA DE PARTIDO"

Un análisis parecido formuló el politólogo Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

"Un estilo de conducción personalista, sin objetivos claros, sin un componente ideológico, los ha llevado a actuar como una suerte de montonera, sin conducción clara. Y eso se ha expresado en la situación en que se encuentra hoy el partido, muy disminuido", sostuvo.

El Partido de la Gente decidió presentarse con una lista propia a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo próximo, con 62 candidatos y el menor promedio de edad.

A juicio de Moreno, "lo que augura es un resultado más bien poco alentador en lo que pase en las elecciones cuando se elijan consejeros constitucionales; hace pensar que probablemente pueda tener alguna suma de votos, pero quizás no suficiente para elegir a consejeros o ganar algunos escaños, producto de la dificultad de poder actuar colectivamente y ser en forma un partido político".

MITAD DE LA BANCADA HA RENUNCIADO AL PARTIDO

El PDG llegó al Congreso Nacional con seis diputados, pero la mitad ya renunció a su militancia en diciembre pasado.

Dos de ellos son los diputados Yovana Ahumada y Víctor Pino, quienes fueron insultados por Rivas y decidieron dejar el partido acusando que la directiva nacional no los respaldó.

Hoy, ambos impulsan su propio referente político, "Avancemos Chile", mediante el cual buscarán representar a la zona norte con foco en la seguridad, la migración y la sequía; junto al independiente Enrique Lee.

"Es un nuevo proceso que estamos viviendo. Somos tres diputados independientes que queremos representar a quienes nos eligieron. Durante mucho tiempo se ha hecho una crítica a la representatividad, y nosotros somos diputados del norte, donde hay una falta de solución de problemas", destacó Ahumada, diputada por las comunas de Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Taltal, Calama, Tocopilla, María Elena, Ollagüe y Mejillones (Región de Antofagasta).

"Participando anteriormente de otro proyecto político nos dimos cuenta de que la única forma de poder realmente encontrar ese lugar era pudiendo formarlo con nuestras propias manos. 'Avancemos Chile' busca el poder avanzar y buscar las alternativas y soluciones que nuestro país necesita. Nuestros enfoques, la migración, la seguridad y la sequía", expuso Pino, diputado por Paiguano, Andacollo, Coquimbo, Ovalle, Illapel, Salamanca, Combarbalá, Río Hurtado, Monte Patria, Canela, Vicuña, Los Vilos, La Serena, La Higuera y Punitaqui (Región de Coquimbo).

El tercer renunciado al partido en diciembre fue Roberto Arroyo, quien reprochó que la directiva nacional y algunos parlamentarios habían "perdido el rumbo", luego de que la tienda de Parisi no firmara el "Acuerdo por Chile" que habilitó el nuevo proceso constituyente.

Los diputados Rubén Darío Oyarzo y Karen Medina son los únicos que permanecen en el PDG.