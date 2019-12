Huenchumilla: Piñera necesita unos días de silencio porque cada vez que habla la embarra

Múltiples comentarios continúa generando la frase del Presidente Sebastián Piñera en una entrevista del fin de semana a La Tercera, en la que planteó que lo peor de la crisis social "ya pasó".

Si desde el oficialismo el senador Francisco Chahuán (RN) contradijo al Mandatario y sostuvo que lo peor de la crisis aún no ha pasado, desde la oposición, el senador Francisco Huenchumilla (DC) le recomendó al Presidente Piñera guardar silencio, a propósito de los días libres que se tomó el Jefe de Estado este fin de año.

"Yo creo que el Presidente necesita reposar, descansar, tranquilizarse. Necesita unos días de silencio, porque cada vez que habla la embarra. En vez de tranquilizar las aguas, las agita, es un consejo que se lo doy en buena", manifestó el parlamentario por La Araucanía.

En tanto, la senadora socialista Isabel Allende consideró que el Mandatario no ha sido capaz de leer la actual crisis.

"Creo que si hay algo que ha estado desafortunado ha sido el Gobierno y en particular el Presidente Piñera, creo que no dimensiona, no es capaz de asimilar, no comprende la magnitud de la indignación, del maltrato, no lo ha dimensionado, no es capaz, él sabrá lo que está haciendo, pero no corresponde", sostuvo la legisladora.

Blumel: Ha sido una crisis grande

En el Gobierno, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, fue consultado si pasó o no lo peor de la crisis y evitó ser tan tajante como el Presidente Piñera.

"Ha sido una crisis grande, difícil, compleja, que nos lleva a tener un cierre de año con muchas dificultades, pero estamos conscientes que tenemos que hacer un esfuerzo todos para ir encausando esta crisis e irla superando", aseveró.

"Hemos planteado dos caminos centrales, uno, el camino constitucional, y el segundo camino es el camino para construir una agenda social. En los próximos días vamos a poner en marcha la reforma al sistema de pensiones y la reforma al sistema de salud", añadió el jefe de gabinete.

"Las dificultades que enfrentamos como país las vamos a ir superando en la medida que vayamos encausando los planteamientos que nos han hecho los ciudadanos", concluyó Blumel.